VfL Bochum: Wie immer - VfL kann gegen Leipzig nicht punkten

Der VfL Bochum hat sein Heimspiel gegen RB Leipzig in der Bundesliga mit 0:1 (0:0) verloren. Das Gegentor fiel kurz vor dem Ende der Partie.

Die bisherige Bundesliga-Bilanz des VfL Bochum gegen RB Leipzig war überaus bescheiden. Denn bisher hat der VfL noch nicht einen Zähler gegen die Leipziger geholt. Die Bilanz vor der Partie am Sonntag: Sechs Spiele, sechs Pleiten bei 2:15 Toren. Im Hinspiel gab es ein 0:3, nachdem es lange 0:0 gestanden hatte.

Und auch im 7. Versuch gab es für den VfL nichts zu holen. Eine couragierte Leistung - mit besten Chancen - wurde bei der 0:1 (0:0)-Niederlage nicht belohnt. Das Gegentor fiel kurz vor Schluss: Christopher Nkunku (82.) war der Torschütze.





Zum Spiel: VfL-Trainer Thomas Reis wechselte im Vergleich zum 1:1 beim VfB Stuttgart vier Mal. Für Gerrit Holtmann, Jürgen Locadia, Christopher Antwi-Adjei und Patrick Osterhage begannen Eduard Löwen, Elvis Rexhbeçaj, Takuma Asano und Sebastian Polter.

In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Es gab wenige Torchancen, dafür viele Zweikämpfe. Wie ausgeglichen die Halbzeit war, das verdeutlichten auch die Statistiken. Zwei Schüsse VfL, einer von Leipzig. Ballbesitz 50:50. Bei den Zweikämpfen hatten die Gäste mit 54 Prozent gewonnenen Duellen etwas die Nase vorn.

Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Soares - Losilla - Löwen (86. Blum), Rexhbecaj - Pantovic (72. Holtmann), Asano (72. Antwi-Adjei) - Polter (72. Locadia) Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Soares - Losilla - Löwen (86. Blum), Rexhbecaj - Pantovic (72. Holtmann), Asano (72. Antwi-Adjei) - Polter (72. Locadia) Leipzig: Gulacsi - Mukiele (72. Henrichs), Simakan, Orban - Klostermann, Adams (58. Olmo), Haidara, Angelino - Szoboszlai (58. Nkunku), Forsberg (81. Laimer) - Poulsen (58. Silva) Tor: 0:1 Nkunku (82.) Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (München) Zuschauer: 10.000

Nach dem Wechsel hatte der VfL dann die erste echte Gelegenheit. Über Polter und Asano kam der Ball zu Milos Pantovic, der aus 14 Metern aus bester Position über das Tor schoss (57.). Jetzt wurde es munter. Auf der anderen Seite vertändelte Cristian Gamboa den Ball gegen Emil Forsberg, der fand André Silva, der nur knapp verpasste (67.). Drei Minuten später wieder der VfL mit der Gelegenheit zur Führung. Aber nach einer Ecke scheiterte Kapitän Anthony Losilla an der Latte.

In der 77. Minute hatten die VfL-Fans gleich zwei Mal den Torschrei auf den Lippen. Was für eine Doppelchance für die Gastgeber. Zunächst scheiterte Antwi-Adjei aus vier Metern per Kopf am Pfosten. Der Abpraller landete bei Löwen, der schoss, doch Willi Orban rettete vor der Linie mit dem Körper. Das rächte sich vier Minuten später, als RB Leipzig per Konter zum 1:0 traf.

Und wie so oft war es Christopher Nkunku, Leipzigs bester Spieler der Saison, der perfekt abschloss. Die Führung brachte der Gast über die Zeit, der VfL konnte sich für eine gute Leistung nicht belohnen.