Bochums Antwi-Adjei: "Das erlebt man nicht in vielen Stadien"

Bochums Christopher Antwi-Adjei ist eine Option für die Startelf gegen Augsburg. Er freut sich bereits auf die Fans und hofft auf ein volles Stadien.

Um 18.30 Uhr trifft der VfL Bochum an diesem Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den FC Augsburg. Dann könnte auch Christopher Antwi-Adjei wieder in der Startelf stehen. Der gebürtige Hagener hatte am Wochenende beim 2:0-Heimsieg gegen Frankfurt zwar nur neun Minuten gespielt, allerdings ist es gut möglich, dass Trainer Thomas Reis ein wenig rotiert. Auch Sebastian Polter ist durchaus ein Kandidat, der eine Pause bekommen könnte

„Das Spiel gegen Frankfurt hat Kraft gekostet“, weiß auch Antwi-Adjei. „Aber wir sind breit aufgestellt und Augsburg ging es genauso. Das Spiel vom Sonntag zählt nicht mehr und wir gehen trotzdem topfit ins Spiel.“ Verzichten müssen die Bochumer allerdings weiterhin auf Herbert Bockhorn, Maxim Leitsch (beide Trainingsrückstand), Robert Tesche (muskuläre Probleme) und Simon Zoller (Kreuzbandriss).

Für den FC Augsburg läuft es in der Liga bisher noch nicht. Nach nur einem Sieg aus neun Spielen steht der FCA auf einem Relegationsplatz. Mittlerweile gibt es erste Spekulationen um eine Ablösung von Trainer Markus Weinzierl und dem Manager Stefan Reuter. In der Liga wird dieses Duell am 14. Spieltag (4. Dezember) ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf. Antwi-Adjei: „Es könnte ein wirklicher Pokalfight werden, den wir gewinnen und weiterkommen wollen und am besten nicht erst in der Verlängerung.“

Der 27-Jährige ist jedenfalls bereits heiß auf das Flutlichtspiel und die Fans: „Wir haben das am Sonntag gesehen. Die Stimmung im Stadion ist für mich überragend. Wie die Fans nach vorne pushen, ist sehr cool. Das erlebt man nicht in vielen Stadien. Ich würde mich freuen, wenn viele kommen und uns unterstützen, weil man dann auch mehr Power hat, um Augsburg zu schlagen.“ Mit gp