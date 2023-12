Borussia Dortmund trifft am Mittwoch (21 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf Paris St. Germain. Die Gäste stehen unter Druck und müssen gewinnen, um noch weiterzukommen.

Paris St. Germain steht am Mittwoch (21 Uhr) bei Borussia Dortmund mächtig unter Druck und ist zum Siegen verdammt.

Trotz der ungünstigen Ausgangslage geht Trainer Luis Enrique mit viel Zuversicht in die Partie: "Große Vereine spielen jeden Monat große Matches. Wer den Druck nicht mag, darf nicht bei einem großen Verein unterschreiben. Wir können das Spiel morgen gewinnen, und wir werden das Spiel morgen gewinnen."

Die Dortmunder Polizei bewertet die Partie als Hochrisikospiel und bereitet sich auf 4000 Fans aus Frankreich vor. Beim letzten Aufeinandertreffen in Dortmund 2020 hatte es mehrere Festnahmen gegeben.

Beim BVB ist trotz des feststehenden Weiterkommens Druck auf dem Kessel. Trainer Edin Terzic ist zuletzt in die Kritik geraten. Vor dem Spiel gegen Paris gibt sich der Fußballlehrer entspannt.

Terzic: "Es wird von uns gefordert, gegen alle Widerstände anzukämpfen. Wir werden alles dafür investieren, um als Sieger aus der Gruppenphase herauszugehen. Wir spielen vor 81.000 Zuschauern gegen Paris in der Champions League. Das ist Motivation genug, um alles zu investieren."

Während des Dienstags, 12. Dezember 2023, wurde in der Sportbild darüber spekuliert, ob denn Borussia Dortmund an Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart interessiert sei. Terzic will sich zu keinen Gerüchten äußern und verwies auf die nächsten Aufgaben.

Terzic: "Die Priorität für mich ist es nun, mir Gedanken zu machen, dass wir in den nächsten sechs Tagen drei wichtige Spiele haben."

Am Mittwochabend fehlen beim BVB die verletzten Julian Ryerson, Youssoufa Moukoko und Felix Nmecha. Außerdem fällt Kapitän Emre Can aufgrund einer Gelbsperre aus. Thomas Meunier ist in der Champions League nicht spielberechtigt. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Marcel Sabitzer und Marius Wolf. Ob beide einsatzbereit sind, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Stürmer Sebastien Haller wird hingegen in den Kader zurückkehren. wozi mit dpa