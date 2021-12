Nach Gruppenphase: So geht es in der Champions League weiter

Die Gruppenphase der Champions League ist abgeschlossen - weiter geht's für 16 Klubs im neuen Jahr.

Die Fußball-Bundesliga wird im Achtelfinale nur durch den FC Bayern München vertreten. Die Gruppendritten, darunter Borussia Dortmund und RB Leipzig, dürfen in der Europa League weiterspielen. Erstmals stehen in dieser Saison in einer Zwischenrunde Playoffs gegen die Gruppenzweiten des kleinen Europapokals an. Nur die Sieger erreichen das Achtelfinale.

Die Gruppensieger sind bei der Auslosung am 13. Dezember gesetzt, Duelle zweier Clubs aus demselben Land sind im Achtelfinale ebenso ausgeschlossen wie Duelle zweier Gruppenkontrahenten. Die Hinspiele werden vom 15. bis 23. Februar gespielt, die Rückspiele vom 8. bis 16. März.

Die Achtelfinalisten der Champions League

Gruppensieger

Ajax Amsterdam (Niederlande)

FC Bayern (Deutschland)

FC Liverpool (England)

Manchester City (England)

Manchester United (England)

Real Madrid (Spanien)

Juventus Turin (Italien)

OSC Lille (Frankreich)

Gruppenzweite

Atlético Madrid (Spanien)

Inter Mailand (Italien)

Paris Saint-Germain (Frankreich)

Sporting Lissabon (Portugal)

FC Villarreal (Spanien)

Benfica Lissabon (Portugal)

FC Chelsea (England)

FC Salzburg (Österreich)