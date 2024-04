Der DSC Wanne-Eickel kann mit einem Großteil des aktuellen Kaders auch für die kommende Saison planen. Auch zwei Neuzugänge sind schon eingetütet.

Der DSC Wanne-Eickel bastelt derzeit schon mit Fleiß am Kader für die kommende Saison. Noch muss sich der Klub in der Westfalenliga 2 etwas strecken, um den Klassenerhalt endgültig fix zu machen. Die Chancen stehen da aber nicht schlecht.

Sicherheit gibt es nun an anderer Stelle. Schon acht Spieler haben für die kommende Saison ihre Zusage gegeben. Allen voran Kapitän und Torjäger Xhino Kadiu. Mit seinen 16 Treffern ist der erfolgreichste Schütze bei den Wanne-Eickelern und in der Westfalenliga 2. „Auf so einen Spielertypen kann man nicht verzichten, daher war es klar, dass wir schnellstmöglich mit ihm verlängern“, sagte Dustin Blum, Sportlicher Leiter des DSC.

Und auch Kadiu, der zur Saison 2021/22 von Concordia Wiemelhausen in die Mondpalast Arena kam, fühlt sich im Klub weiter gut aufgehoben: „Der DSC ist ein geiler Verein und wird von kompetenten Menschen geführt. Hier hält man sein Wort. Ich fühle mich hier einfach wohl. Jetzt, wo das Team enger zusammengewachsen ist, werden wir den Zuschauern guten Fußball zeigen. Ich bin stolz, für den DSC Wanne-Eickel spielen zu dürfen.“

Neben dem Kapitän bleibt auch das Trainer-Trio mit Pascal Beilfuß, Davide Basile und Heribert Lachmann Wanne-Eickel in der kommenden Saison treu. Des Weiteren haben bereits Lukas Kubiak, Yunus Ayaz, Marco Kampmann, Bile Anobian und Winter-Neuzugang Maximilian Morgner ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Auch Innenverteidiger Nils Buchwald und Ozan Simsek laufen weiter für den DSC auf.

Das gelbe Trikot werden in der kommenden Saison zwei Spieler zum ersten Mal überstreifen. Lucas Kretschmer aus der A-Jugend der TSG Sprockhövel schließt sich den Wanne-Eickelern an. Neben ihm steht auch Jan Apolinarski als Neuzugang fest. Er spielt derzeit noch für die Liga-Konkurrenten SC Neheim und bringt mit seinen 32 Jahren und diversen Stationen unter anderem beim FC Kray und Westfalia Rhynern die nötige Erfahrung mit.