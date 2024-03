Während es auf den meisten Plätzen der Westfalenliga 2 am 19. Spieltag zahm zuging, ging es auf einigen hoch her.

In der Westfalenliga 2 hat der Holzwickeder SC am 19. Spieltag die Tabellenführung verteidigt. Dem HSC gelang ein ungefährdeter 2:0-Sieg beim BSV Schüren. Beide Teams beendeten das Spiel zu zehnt. Es gab jeweils einmal Gelb-Rot.

Noch mehr Karten zog der Referee beim Spiel zwischen dem TuS Erndtebrück und Wacker Obercastrop. Nach der Roten Karte gegen Kevin Großkreutz zum Ende der ersten Halbzeit kochten die Emotionen hoch. Auch die Bank der Gäste bekam einige Verwarnungen ausgesprochen. Die Wut dürfte nicht nur wegen des Platzverweises groß gewesen sein. Erndtebrück führte zu diesem Zeitpunkt schon 3:0. Das war auch das Endergebnis.

Mit so einem Rückstand wollte sich die SpVgg Horsthausen nicht vom Platz verabschieden. Der Aufsteiger steckte gegen den SC Obersprockhövel nicht auf. Nach einem 1:3-Pausenrückstand kamen die Herner zurück und gewannen noch 4:3.

Ein zweiter Sieg in Folge war dem DSC Wanne-Eickel nicht vergönnt. Nach dem wilden 4:3 gegen den TuS Erndtebrück in der Vorwoche teilten die Wanne-Eickeler sich beim Lüner SV die Punkte. Neuzugang Maximilian Morgner hatte den DSC in Führung gebracht. Am Ende hieß es 1:1.

Einen Sieg fuhr der dritte Klub aus Herne/Wanne-Eickel ein. Der SV Sodingen gewann gegen den RSV Meinerzhagen mit 1:0.

Die Ergebnisse in der Übersicht BSV Schüren – Holzwickeder SC 0:2 (0:1) FC Iserlohn – SC Neheim 1:1 (0:0) Hombrucher SV – Concordia Wiemelhausen 2:1 (1:0) SV Sodingen – RSV Meinerzhagen 1:0 (1:0) TuS Erndtebrück – Wacker Obercastrop 3:0 (3:0) Lüner SV – DSC Wanne-Eickel 1:1 (1:1) SC Obersprockhövel – SpVgg Horsthausen 3:4 (3:1) FC Lennestadt – SV Westfalia Soest 3:1 (2:0)

Concordia Wiemelhausen muss nach der Fabel-Hinrunde die Tabellenspitze ziehen lassen. Beim Kellerkind Hombrucher SV kamen die Bochumer nicht zu einem Erfolg und verloren mit 1:2.

Der FC Iserlohn und der SC Neheim teilten sich bei einem 1:1 die Punkte. Während der FC Lennestadt einen überraschenden 3:1-Erfolg gegen das Spitzenteam vom SV Westfalia Soest feierte.