Westfalenliga: Aufstiegskandidat präsentiert neuen Trainer für kommende Saison

Der Tabellenfünfte der Westfalenliga 2 hat mit Blick auf die Trainerposition Klarheit geschaffen und einen neuen Coach für die nächste Saison präsentiert.

Bis Sommer 2022 trat der Holzwickeder SC noch in der Oberliga Westfalen an, in der vergangenen und laufenden Saison ist der HSC in der Westfalenliga unterwegs.

In welcher Liga der Verein nach der Sommerpause spielen wird, ist noch offen. Als Tabellenfünfter der Staffel 2 - mit nur zwei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze und einer absolvierten Partie weniger - scheint vor dem Beginn der Restrunde alles möglich zu sein.

Klar ist aber jetzt schon, dass Holzwickede mit einem neuen Trainer in die Spielzeit 2024/25 gehen wird. Und zwar mit Kurtulus Öztürk, der die Nachfolge von Benjamin Hartlieb antreten wird. Der aktuelle Coach hatte bereits vor einigen Wochen sein Ausscheiden im Sommer verkündet. Zeitgründe hatten ihn zu dieser Entscheidung bewogen.

Mit Öztürk kommt ein 43 Jahre alter Trainer, der zum Ende seiner aktiven Laufbahn ein Jahr beim HSC verbrachte. Zudem spielte er unter anderem für Borussia Dortmund II und für türkische Profiklubs.

Vor allem aber bringt Öztürk Erfahrungen als Trainer im Profibereich mit. Als Co-Trainer von Marco Antwerpen stand er bei Viktoria Köln, Preußen Münster, Eintracht Braunschweig und Würzburger Kickers an der Seitenlinie. Darüber hinaus assistierte Öztürk Markus Kauczinski bei Wehen Wiesbaden.

Aktuell ist Öztürk für den Bezirksligisten und seinen Heimatverein Werner SC verantwortlich. Dort bleibt er voraussichtlich bis zum Saisonende. In die Kaderplanung für die kommende Spielzeit bei seinem künftigen Klub wird der gebürtige Werner bereits jetzt involviert.

"Kurtulus Öztürk hat eine beeindruckende Vita sowohl als Spieler als auch als Trainer. Er kennt sich im Profibereich als auch bei den Amateuren bestens aus und vereint viele wichtige Attribute wie Fachkompetenz, Loyalität und regionale Verbundenheit", sagt Karl Lösbrock, Sportchef der Holzwickeder. "Durch seine Zeit als Spieler beim damaligen HSV kennt er das Umfeld in Holzwickede und kann sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifizieren. Ich bin sehr glücklich, einen solchen ausgewiesenen Fachmann für unseren Verein gewinnen zu können."