Westfalenliga 1: Hammer Spvg Letzter, so soll ohne Trainerwechsel die Wende gelingen

Bisher lief wenig zusammen für die Hammer Spvg in der Westfalenliga 1. Der Klassenerhalt soll gelingen, ohne die gängigen Mechanismen zu bemühen. Das ist der Plan.

15 Spiele, nur zwei Siege. Die Saison in der Westfalenliga 1 ist für die Hammer Spvg bisher eine zum Vergessen.

Letzter, acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Obwohl der letzte Dreier aus dem September datiert, glauben die Hammer an den Klassenerhalt. Und sie glauben auch an ihren Coach.

Denn der Ligaverbleib soll mit dem bisherigen Trainer Ferhat Cerci gelingen, dem die Verantwortlichen ihr Vertrauen aussprechen. In einer Meldung des Vereins erklärt Hamms Fußball-Abteilungsleiter Dirk Blumenkemper: "Wir sind davon überzeugt, dass Ferhat auch weiterhin der richtige Trainer für diese Mannschaft ist. Wir alle trauen ihm zu, dass er mit Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde die richtigen Schlüsse aus der nicht erfolgreichen Hinrunde zieht und so noch die erhoffte sportliche Wende schafft."

Personelle Veränderungen wird es aber dennoch geben. Zum einen wird Cercis Co-Trainer Philip Grodowski gehen, da er aus beruflichen Gründen sein Amt niederlegt. "Wir bedanken uns bei 'Gro' für seine geleistete Arbeit und haben schweren Herzens zugestimmt, als er uns gebeten hat, ihn aus beruflichen Gründen aus seinem Vertrag zu entlassen. Er hat als Spieler und später auch nach seiner schweren Verletzung als Mitglied im Trainerteam einen tollen Job gemacht", sagte Hamms Sportlicher Leiter Holger Wortmann.

Ralph Oberdiek wird ab sofort der neue Co-Trainer, der sich drei Namen aus dem Kader nicht mehr merken muss. Denn Jan Luca Szafruga, Leon Benning und Luca Hildebrandt werden den Klub verlassen.

Neue Spieler für die HSV sollen in Kürze vorgestellt werden. Zu viel wird allerdings nicht passieren, denn der Trainer glaubt an seinen Kader. Von den Verantwortlichen gibt es daher folgende Aussage: "Ferhat hat zu Beginn der Saison klar geäußert, dass er dieser Mannschaft zutraut, eine vernünftige Rolle in der Liga zu spielen. Wir haben eine sehr junge und entwicklungsfähige Mannschaft, die unter anderem aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen recht spät und auch maßgeblich von ihm zusammengestellt wurde. Das Vertrauen in diese Jungs ist weiterhin gegeben, sie werden in der Rückrunde gemeinsam mit dem Trainer Gas geben und die nötigen Punkte holen."