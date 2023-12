Westfalenliga 2: Erndtebrück trotz Pleite Herbstmeister - Remis im Herner Derby

Nur vier Partien gab es am 16. Spieltag der Westfalenliga 2. Ein Aufsteiger sorgt weiterhin für Furore.

Schon bevor der TuS Erndtebrück auf den Platz trat, stand fest, dass sie diesen als Herbstmeister der Westfalenliga 2 verlassen sollten. Dadurch, dass weder der Holzwickeder SC noch Concordia Wiemelhausen aufgrund der Witterungsverhältnisse am 16. Spieltag antreten konnten, war Erndtebrück nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Die Feierlaune dürfte sich beim Oberliga-Absteiger dennoch in Grenzen gehalten haben. Denn beim Aufsteiger SV Westfalia Soest setzte es zum Jahresausklang eine 1:2-Niederlage. Die Soester springen damit auf den zweiten Platz, sind sogar punktgleich mit Erndtebrück. Doch der Tabellenführer hat das deutlich bessere Torverhältnis.

Der FC Iserlohn hat durch ein 2:0 gegen den Hombrucher SV Tuchfühlung zu Tabellenspitze gehalten. Schon vor dem Seitenwechsel hatten die Iserlohner das Endergebnis herausgeschossen.

So sah es zunächst auch beim Stadtderby zwischen dem DSC Wanne-Eickel und dem SV Sodingen aus. Michel Post (45.+1) hatte in der ersten Halbzeit die Führung für Sodingen erzielt. Doch die Wanne-Eickeler steckten nicht auf und kamen in der 90. Minute noch zum Ausgleich. Damit springt Sodingen zwar von den Abstiegsplätzen, verpasst es aber sich ein wenig Luft zu verschaffen. Der DSC wartet ist trotz des Lucky-Punch seit vier Spielen ohne Sieg.

Die Ergebnisse in der Übersicht RSV Meinerzhagen – BSV Schüren abgs. Holzwickeder SC – Lüner SV abgs. SpVgg Horsthausen – Wacker Obercastrop 0:1 (0:0) Concordia Wiemelhausen – FC Lennestadt abgs. SC Neheim – SC Obersprockhövel abgs. SV Westfalia Soest – TuS Erndtebrück 2:1 (2:1) Hombrucher SV – FC Iserlohn 0:2 (0:2) DSC Wanne-Eickel – SV Sodingen 1:1 (0:1)

Aufsteiger SpVgg Horsthausen beendet das Jahr ebenfalls mit einer Niederlage. Gegen den SV Wacker Obercastrop setzte es eine 0:1-Niederlage. Elvis Shala machte mit seinem elften Saisontor den Auswärtssieg klar (60.).