SV Wacker Obercastrop: Spätes Comeback gegen Neheim - Wacker der Sieger des Spieltags

Der SV Wacker Obercastrop feierte am 13. Spieltag der Westfalenliga 2 einen 2:1-Auswärtssieg gegen den SC Neheim. Dabei drehte der SV das Spiel erst in den Schlussminuten.

Mit 2:1 (0:0) besiegte der SV Wacker Obercastrop den SC Neheim am 13. Spieltag der Westfalenliga 2. Ein später Doppelschlag (85., 89.) drehte die Partie zugunsten der Obercastroper, nachdem Neheim in der 82. Minute in Führung gegangen war.

Es war ein echter Thriller mit einem glücklichen Ende für die Mannschaft von Trainer Antonio Molina. "Das war natürlich sehr emotional. Wir mussten noch eine lange Nachspielzeit überstehen, in der der Gegner nochmal alles nach vorne geworfen hat. Es war ein Zittern bis zum Ende", beschreibt Molina seine Gefühlswelt.

"Im ersten Durchgang waren wir sehr dominant, ohne uns jedoch die großen Chancen zu erspielen. Neheim stand sehr kompakt und wir konnten nicht die Lücke finden. Die zweite Halbzeit war dann wilder und der Gegner konnte häufiger kontern. Nachdem wir durch einen der Konter in Rückstand gerieten, haben wir alles nach vorne geworfen. Wir haben uns mit zwei späten Toren belohnt, es war aber ein Spiel auf Messers Schneide", schildert der Wacker-Coach den Spielverlauf.

Damit kletterte Obercastrop auf den dritten Tabellenplatz. Zudem verringerte sich der Rückstand auf die Spitzenmannschaften Concordia Wiemelhausen und TuS Erndtebrück auf drei Zähler, da die beiden Teams im direkten Duell die Punkte teilten. Eine Tatsache, die jedoch uninteressant ist für Molina: "Wie schauen nur auf uns, alles andere können wir sowieso nicht beeinflussen. Wichtig ist, dass wir unsere Punkte holen."

Mit der aktuellen Form seiner Truppe ist der 50-Jährige nicht ganz zufrieden: "Die Liga ist total ausgeglichen und jedes Spiel ist wirklich umkämpft. Es waren allerdings mehr Punkte für uns möglich, aber wir nutzen unsere zahlreichen Möglichkeiten nicht. Dazu kommen immer wieder haarsträubende Fehler, die wir machen. Das wundert mich, weil wir eine sehr erfahrene Mannschaft sind."

Dennoch liegt Obercastrop im Soll, wie Molina feststellt. Zudem schwärmt er von der Spannung in der Liga: "Wir wollen unter die ersten Fünf kommen, aktuell sind wir auf dem dritten Platz. Es ist alles total eng und es kann schnell in beide Richtungen gehen. Ich kann nur jedem Fußballfan empfehlen, sich Spiele in der Westfalenliga 2 anzuschauen."

Ein gutes Beispiel dafür ist auch der späte Comeback-Sieg von Obercastrop gegen Neheim.