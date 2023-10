Mittelrheinliga: Trainerrücktritt beim Bonner SC - Meistercoach vom Konkurrenten übernimmt

Nach einem schwachen Saisonstart und zuletzt fünf Spielen ohne Sieg ist BSC-Coach Giuseppe Brunetto zurückgetreten.

Der Bonner SC und Trainer Giuseppe Brunetto gehen künftig getrennte Wege. Das verkündete der Verein am Montagnachmittag "schweren Herzens". Der 50-Jährige übernahm die Mannschaft erst im April, konnte jedoch trotz eines zwischenzeitlichen Laufs nicht mehr für die direkte Rückkehr in die Regionalliga West sorgen.

Die letzten drei Ligapartien 2022/23 gingen dann allesamt verloren und auch in der aktuellen Saison kam der BSC nicht gut aus den Startlöchern. Nach neun absolvierten Spielen stehen die Bonner mit elf Punkten nur im Tabellenmittelfeld und haben bereits 14 Punkte Rückstand auf die Spitze.

Zuletzt blieb Brunetto mit der Mannschaft wettbewerbsübergreifend fünfmal in Folge sieglos und verlor in dieser Zeitspanne gleich viermal. Nach der jüngsten Pleite, dem 1:3 beim SV Bergisch Gladbach am vergangenen Freitag, bot der Trainer den Verantwortlichen dann seinen Rücktritt an, der nun offiziell ist.

"Wir sind dankbar für all seine harte Arbeit, sein Engagement und seine Leidenschaft, die er in jedes Training und Spiel gesteckt hat", schreibt der Verein in der Mitteilung. Die Tür für Brunetto bleibe in Bonn stets geöffnet. "Obwohl er nicht mehr als Trainer dabei sein wird, hoffen wir, ihn in Zukunft in einer anderen Position im Verein wiederzusehen."

Hennefs Meistertrainer kommt

Wie es mit dem Italiener, der zuvor mehr als drei Jahre beim 1. FC Düren an der Seitenlinie stand, weitergeht, ist noch unklar. Sein Nachfolger steht jedoch bereits fest. Sascha Glatzel, der den FC Hennef 05 in der Vorsaison zur Meisterschaft in der Mittelrheinliga geführt hat und sich anschließend nach knapp sieben Jahren verabschiedete, übernimmt.

Für den neuen Mann schließt sich damit ein Kreis. "Ich bin mit Anfang 20 wegen des Studiums nach Nordrhein-Westfalen gezogen und habe dann jahrelang in der Nähe des Sportparks gewohnt. Meine Trainertätigkeit habe ich damals in Bonn begonnen." Bei BW Friesdorf ging der Trainer seine ersten Schritte an der Seitenlinie.

Nun soll er den Bonner SC wieder in die Erfolgsspur bringen. "Die sportliche Situation ist mir bewusst, aber wir werden sie annehmen und da wieder gemeinsam rauskommen", betont Glatzel.

Viel Zeit bleibt dem neuen Mann bis zu seinem Debüt jedoch nicht, denn schon am Freitag (20 Uhr) steht das nächste Punktspiel im heimischen Sportpark Nord an. Dann ist mit der SpVg Frechen 20 der bislang ungeschlagene Tabellenführer der Mittelrheinliga zu Gast in Bonn (acht Siege, ein Unentschieden). Nur vier Tage später, am Dienstag (20 Uhr) ist Schlusslicht FC Hürth zu Gast.