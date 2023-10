Westfalenliga 2: Wiemelhausen büßt Spitze ein - DSC Wanne-Eickel mit Pleite

Concordia Wiemelhausen kann die Spitze in der Westfalenliga 2 am zehnten Spieltag nicht verteidigen. Obercastrop gibt den Sieg spät noch aus der Hand.

Die Westfalenliga 2 hat ihrem zehnten Spieltag einen neuen Spitzenreiter. Concordia Wiemelhausen hatte die Tabellenführung erst wieder zurückerobert, muss sie aber schon wieder abgeben. Die Mannschaft von Trainer Carsten Droll konnte eine 2:0-Führung gegen den Aufsteiger SpVgg Horsthausen nicht ins Ziel bringen und musste sich mit einem Punkt begnügen.

Nutznießer war der Oberliga-Absteiger TuS Erndtebrück. Sie konnten sich souverän mit 4:0 gegen den FC Iserlohn durchsetzen. Schon zur Halbzeit hatte es 3:0 für die Hausherren gestanden.

Die Ergebnis-Schwankungen bei Wacker Obercastrop gehen weiter. Die Mannschaft um Rio-Weltmeister Kevin Großkreutz konnte gegen den Hombrucher SV eine 2:0-Pausenführung nicht ins Ziel bringen. Nachdem dem HSV zunächst der Anschlusstreffer zum 2:3 gelungen war, glichen sie in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte sogar noch aus.

Im Verfolgerduell musste der DSC Wanne-Eickel Federn lassen. Nach dem späten 1:1 in der Vorwoche gegen Hombruch setzte es nun eine 0:3-Niederlage gegen den RSV Meinerzhagen, der sich so an der Mannschaft von Trainer Pascal Beilfuß vorbeischieben konnte.

Die Ergebnisse in der Übersicht SpVgg Horsthausen – Concordia Wiemelhausen 2:2 (0:1) Holzwickeder SC – SV Sodingen 0:2 (0:0) Lüner SV – BSV Schüren 3:1 (3:0) SC Obersprockhövel – FC Lennestadt 4:0 (2:0) TuS Erndtebrück – FC Iserlohn 4:0 (3:0) SV Westfalia Soest – SC Neheim 0:2 (0:0) Wacker Obercastrop – Hombrucher SV 3:3 (2:0) DSC Wanne-Eickel – RSV Meinerzhagen 0:3 (0:2)

Und auch der Aufsteiger Westfalia Soest hätte noch an den Wanne-Eickelern vorbeispringen können, aber gegen den Vorletzten SC Neheim mussten sie eine überraschende 0:2-Niederlage hinnehmen.

Deutlicher machte es da der SC Obersprockhövel, der gegen den Tabellenletzten FC Lennestadt keine Zweifel aufkommen ließ. Schon zur Halbzeit stand es 2:0. Der SCO verdoppelte dieses Ergebnis dann noch zum 4:0.

Der SV Sodingen konnte zwar einen 2:0-Sieg beim Holzwickeder SC einfahren, fällt aber durch den Sieg des SC Obersprockhövel auf den ersten Abstiegsplatz zurück.

Davon sind der Lüner SV und der BSV Schüren ein gutes Stück entfernt. Das Mittelfeld-Duell konnte der Gastgeber mit 3:1 für sich entscheiden – hatte bereits in den ersten 45 Minuten mit 3:0 geführt.