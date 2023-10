Westfalenliga 2: Guter Start - DSC Wanne-Eickel ändert seine Ziele

Der DSC Wanne-Eickel konnte in der vergangenen Saison nur knapp die Klasse halten. Aktuell ist die Mannschaft von Trainer Pascal Beilfuß in der Westfalenliga 2 auf Platz drei.

Nach dem knappen Klassenerhalt in der vergangenen Saison steht der DSC Wanne-Eickel in der Westfalenliga 2 aktuell mit 15 Punkten auf Platz drei. Trainer Pascal Beilfuß ist über den bisher positiven Saisonverlauf überrascht.

Vor der Saison hatte die Mannschaft noch ganz andere Ziele als jetzt, verrät Beilfuß: "Das Ziel vor der Saison war, dass wir nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun haben wollen."

Nach acht Spieltagen habe sich die Mannschaft nun ein eigenes Ziel gesetzt: Ein einstelliger Tabellenplatz soll her! Das soll vor allem durch eines erreicht werden: Teamgeist! "Wir sind ein Team, wir kommen über die Geschlossenheit der Mannschaft", erklärt Beilfuß. "Es ist keiner im Team, der schlechte Stimmung verbreitet, wenn er mal nicht spielt."

Das sei wichtig für das Miteinander beim DSC. "So spielen wir auch auf dem Platz, wir wollen alles gemeinsam schaffen." Verantwortlich für die positive Teamchemie ist auch Kapitän Xhino Kadiu. Mit neun Toren ist der Stürmer der Top-Torjäger der Westfalenliga 2. "Er trägt die ganze Mannschaft und hat, trotz seines Alters, nochmal einen Riesensprung nach vorne gemacht. Ohne Tore von ihm wären wir nicht da, wo wir sind."

Trotz seiner Topleistung bleibe Kadiu aber bescheiden und würde "lieber mit der Mannschaft gewinnen, als ein Tor zu schießen". Bei Auswärtspartien konnte der DSC Wanne-Eickel bisher nur einen Sieg erzielen. Woran das liege, kann sich Beilfuß nicht erklären: "Wir gehen alle Spiele gleich an."

Auch am kommenden Sonntag (15 Uhr) steht ein Auswärtsspiel an. Zwar befindet sich der kommende Gegner Hombrucher SV auf Tabellenplatz zehn, mit zwölf Punkten aber nur drei Punkte hinter der Mannschaft von Beilfuß. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: "Du musst in jeder Begegnung an dein Limit gehen. Von der Qualität ist die Liga eng beieinander."

Für das kommende Spiel ist Beilfuß zuversichtlich: "Wir haben gute Chancen zu gewinnen, wir müssen aber die richtige Einstellung haben."