DSC Wanne-Eickel: Polizei ermittelt nach Einbruch - hoher Schaden, Verein fassungslos

Auf dem Vereinsgelände des DSC Wanne-Eickel wurde eingebrochen. Der Verein beklagt einen hohen Schaden und lobt einen Finderlohn aus.

Der DSC Wanne-Eickel ist auch im zweiten Saisonspiel der Westfalenliga 2 unbesiegt geblieben. Mit 2:2 trennte sich die Mannschaft von Pascal Beilfuß von Wacker Obercastrop, nachdem sie beim Auftakt den SV Sodingen mit 2:0 besiegt hatte.

Überschattet wurde der Achtungserfolg gegen Favorit Obercastrop am Sonntag von Vorfällen in der vorigen Nacht. Bislang unbekannte Täter waren in die Räumlichkeiten des Vereins eingebrochen. Dabei verursachten sie einen "hohen Schaden", wie die Wanne-Eickeler am Montagmorgen mitteilten und auf ihren Social-Media-Kanälen Fotos der Taten veröffentlichten.

Nun ermittelt laut Klubangaben die Kriminalpolizei, auch mithilfe von an den Tatorten gefundenen Fingerabdrücken. "Sachdienliche Hinweise nehmen wir oder auch die Polizei-Dienststelle an der Hauptstraße 66 gerne entgegen", schreibt der DSC. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat der Vorstand eine Belohnung in Höhe von 300 Euro ausgelobt.

Bei dem Einbruch seien mehrere Schlösser, Türen, Rollläden und Fensterscheiben zerstört worden. Auch Schränke wurden laut Verein aufgebrochen, die Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertsachen verwüstet und Material der Jugendabteilung entwendet.

"Es ist für uns einfach unverständlich, was diesen Menschen durch den Kopf geht. Jeder Verein hat es nach dem Corona-Lookdown schwer, kämpft darum wieder auf gesunden Beine zu stehen", klagt Wanne-Eickel. Zumal es nicht der erste Einbruch in den vergangenen Monaten gewesen sei. "Was meinen die Täter zu finden? Geld ist eh nicht da. Also zerstören sie mit roher Gewalt, verwüsten alles und machen den Vereinen so noch mehr Probleme!"

Westfalenliga 2: Die Ergebnisse des 2. Spieltags im Überblick

SC Neheim - FC Lennestadt 3:0

SpVgg Horsthausen - TuS Erndtebrück 2:3

Holzwickeder SC - SC Obersprockhövel 4:3

Concordia Wiemelhausen - BSV Schüren 1:1

FC Iserlohn - RSV Meinerzhagen 1:4

Hombrucher SV - SV Sodingen 3:2

Westfalia Soest - Lüner SV 2:1

DSC Wanne-Eickel - Wacker Obercastrop 2:2