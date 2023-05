SV Wacker Obercastrop: . Zugang! Neuer Großkreutz-Klub präsentiert 154-maligen Oberliga-Torwart

Der SV Wacker Obercastrop hat in der kommenden Saison einiges vor. Die Oberliga soll anvisiert werden. Nun wurde auch ein erfahrener Oberliga-Torwart als Zugang präsentiert.

Ein neuer Torwart für den SV Wacker Obercastrop: Cedric Drobe wechselt zur Saison 2023/24 vom Oberligisten SV Schermbeck zum SV Wacker Obercastrop.

Drobe stand in der aktuellen Oberliga-Spielzeit bislang in 27 Spielen des SV Schermbeck, der Sebastian Wickl (1. FC Bocholt) für die neue Saison als Nummer eins verpflichtete, im Tor. Der 31-Jährige kann in seiner Karriere ingesamt 154 Oberliga-Einsätze vorweisen. Ausgebildet wurde der Keeper im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund und des FC Schalke 04. Über die SpVgg Erkenschwick ging es zu Rot-Weiss Essen II. Es folgten Stationen beim SC Hassel, SpVgg Vreden, TuS Haltern und SV Schermbeck.

"Mit Cedric bekommen wir eine echte Verstärkung dazu. Er hat seine Qualitäten über viele Jahre in der Oberliga unter Beweis gestellt und passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Wir sind froh, dass wir so einen erfahrenen Mann zu diesem Zeitpunkt noch verpflichten konnten", sagt Timo Eibold, Sportlicher Leiter bei dem ambitionierten Klub aus Castrop_Rauxel.

Neuzugang Drobe ergänzt: "Die sehr guten Gespräche mit Tim Eibold, Thorben Krol und dem Trainerteam haben mich komplett überzeugt. Die familiäre Art des Vereins passt zu mir und ich habe das Gefühl, dass hier etwas entsteht. Hierzu möchte ich meinen Teil beitragen. Ich freue mich auf Wacker!"

SV Wacker Obercastrop: Auch Kevin Großkreutz spielt in Zukunft für den Klub

Drobe ist nach Weltmeister Kevin Großkreutz und Marko Onucka (beide TuS Bövinghausen) sowie Chris Matuszak (DSC Wanne-Eickel), Roy Breilmann (SG Castrop-Rauxel), Imad Aweimer (vereinslos, zuvor FC Kray), Andreas Ogrzall (SV Sodingen) und Soufian Laghrissi (SG Wattenscheid U19) der achte Sommer-Neuzugang des SV Wacker Obercastrop.

Aktuell rangiert der Klub auf Platz acht in der Westfalenliga 2. Doch man muss kein großer Westfalenliga-Experte sein, um bei diesen Transferaktivitäten zu erkennen, wohin der Weg des Klubs in der Saison 2023/2024 gehen soll: In die Oberliga Westfalen!