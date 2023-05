Westfalenliga 2: DSC Wanne-Eickel hat Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand

Der DSC Wanne-Eickel muss weiter um den Klassenerhalt in der Westfalenliga 2 bangen. Gegen Neheim setzte es für das Team von Davide Basile die nächste Niederlage.

Am 29. Spieltag der Westfalenliga 2 konnte der SC Neheim den DSC Wanne-Eickel mit 2:0 bezwingen. Damit steht Wanne-Eickel nur einen Spieltag vor dem Ende weiter auf einem Abstiegsplatz. Der Abstieg in die Landesliga ist nur noch mit Schützenhilfe zu vermeiden.

In der ersten Hälfte fand Wanne-Eickel gut in die Partie, doch es war der SC Neheim, der durch Pasquale Petrik Neufeld (14.) in Führung gehen konnte. Der DSC gab sich nicht auf und kämpfte bis zum Schluss, doch vor dem Tor wollte einfach nichts gelingen. Kurz vor dem Ende endschied Gianluca Greco (86.) im Nachsetzten endgültig die Partie.

DSC-Trainer Davide Basile zeigte sich nach der Partie geknickt: „Wir haben das Spiel bereits in der ersten Halbzeit verloren, da hat uns die Einstellung gefehlt. Wir kommen zwar gut aus der Kabine und machen dann mehr Druck, doch im Endeffekt ist das 2:0 für Neheim einfach verdient“.

Auch wenn sich Wanne-Eickel nicht aufgegeben hat, war für Basile in diesem Spiel am Ende nicht mehr zu holen: „Sie haben es clever runtergespielt. Mit ein bisschen Pech hätten wir auch noch das dritte und vierte Tor bekommen können. Wir hatten in der ersten Hälfte zwei dicke Chancen, wenn wir die nutzen, dann wird es natürlich ein ganz anderes Spiel.“ Durch die Niederlage bleibt der DSC weiter auf dem 14. Tabellenplatz und hat den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand.

Neheim: Osterhoff, Kyriakidis (66. Barisch), Bald, Wulf, Güvercin (88. Dybiec), Thiemann, Neufeld (59. Greco), Xhaka, Nettesheim, Kellermann, Weber (53. Wonneberger, 81. Korkut) Osterhoff, Kyriakidis (66. Barisch), Bald, Wulf, Güvercin (88. Dybiec), Thiemann, Neufeld (59. Greco), Xhaka, Nettesheim, Kellermann, Weber (53. Wonneberger, 81. Korkut) DSC: Schultz, Ayaz, Aydin (53. Dzinic), Teichmöller (59. Anobian), Strohmann, van der Heusen, Kadiu, Sdzuy, Hasuwerth (87. Espinoza), Robert, Kampmann (73. Uspenskij) Tore: 1:0 Neufeld (14.), 2:0 Greco (86.)

Ausgerechnet der SC Neheim kann am kommenden Montag gegen YEG Hassel die DSC-Träume vom Klassenerhalt aufrecht erhalten. Auch wenn es für die Neheimer um nichts mehr geht, kündigte SC-Trainer Alexander Bruchhage an, das Spiel auf jeden Fall gewinnen zu wollen: „Wir werden in Hassel nächste Woche Vollgas-Fußball spielen. So eine überragende Saison krönt man mit einem Sieg, das ist unsere Zielsetzung. Darauf können sich alle verlassen.“

Mit dem Sieg über Wanne-Eickel konnte Neheim, auch durch einen Patzer des RSV Meinerzhagen, den dritten Tabellenplatz sichern. „Wir haben nochmal alles rausgehauen. Die Mannschaft hat sich 94 Minuten lang in alles reingeworfen und hat am Ende verdient gewonnen. Kompliment an die Jungs, die eine überragende Saison auf Platz drei abschließen“, freute sich Bruchhage nach der Partie.

Hinter dem FC Brünninghausen und Türkspor Dortmund, die am kommenden Spieltag im Fernduell die Meisterschaft unter sich ausspielen, reiht sich der Trainer gerne ein: „Die beiden spielen einfach nochmal in einer anderen Liga. Da können wir nicht mithalten. Wir haben gegen Wanne wieder gezeigt, was in uns steckt und wir sind `Best oft the rest‘, das ist einfach riesig.“