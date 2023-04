Westfalenliga 2: Trotz Siegesserie - Brünninghausen darf sich "keine Fehler erlauben"

Mit dem 4:2-Erfolg über YEG Hassel kann der FC Brünninghausen die Tabellenspitze der Westfalenliga 2 verteidigen. Rafik Halim sah erneut zwei sehr verschiedene Hälften.

Am 23. Spieltag der Westfalenliga 2 konnte sich der FC Brünninghausen mit 4:2 gegen YEG Hassel durchsetzen. Brünninghausen verteidigt damit sieben Spieltage vor dem Saisonende souverän die Tabellenführung. Für die Dortmunder ist es der fünfte Sieg in Serie.

Doch gerade in den ersten 45 Minuten schien die Partie alles andere als ein Selbstläufer für Brünninghausen zu werden. „Mit der ersten Halbzeit kann ich gar nicht zufrieden sein. Ähnlich wie in der letzten Woche haben wir alles vermissen lassen, was uns eigentlich stark macht. Mit dem 1:2 zur Pause waren wir noch gut bedient, es hätte auch deutlicher sein können“, erklärte Rafik Halim, Trainer des FC Brünninghausen, nach der Partie.

Doch nach dem Seitenwechsel waren die Dortmunder wie ausgewechselt. Halim lobte auch die mentale Stärke seiner Spieler: „Für uns war es sehr wichtig, dass wir in der zweiten Hälfte eine Reaktion zeigen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie erneut gesehen hat, worum es geht und dann entsprechend reagieren konnte. Wir haben schöne Tore geschossen und zum Ende auch verdient gewonnen.“

Immer wieder schafft es Brüninghausen in diesem Jahr Spiele zu drehen, in den letzten drei Wochen konnten neben Hassel auch Wanne-Eickel und Lennestadt nach Rückstand bezwungen werden.





Im Rennen um die Meisterschaft hält Brünninghausen weiter den Abstand auf Türkspor Dortmund. Nach Abpfiff in Hassel freuten sich die mitgereisten Fans nicht nur über den Sieg, sondern auch über den 1:3-Rückstand von Türkspor gegen Wiemelhausen. Doch durch zwei Treffer in der Nachspielzeit drehten die direkten Konkurrenten noch das Spiel und lassen Brünninghausen weiter keinen Raum für Fehler. „Es wird immer noch brutal schwierig, wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Türkspor ist eine Top-Mannschaft, die in der Lage ist, alle restlichen Spiele zu gewinnen. Wir müssen auf uns schauen und unsere Aufgaben erledigen“, gibt Halim seiner Mannschaft vor.

Doch bevor es in der Westfalenliga weitergeht, wartet auf Brünninghausen noch eine Pflichtaufgabe im Kreispokal. Am kommenden Donnerstag ist man beim Kreisliga B-Ligist MSV Dortmund zu Gast. „Wir haben einige angeschlagene Spieler, dazu kommen noch zwei oder drei Spieler, die in den kommenden Tagen in den Urlaub fahren. Notgedrungen werden wir also im Kreispokal eine etwas andere Elf aufstellen. Grundsätzlich nehmen wir da keine große Rücksicht, obwohl wir natürlich die Belastungssteuerung im Auge haben. Nichtsdestotrotz müssen wir dieses Spiel gewinnen“, fordert der Trainer von seiner Mannschaft.

Wenige Tage später soll dann ein weiterer Sieg gegen den FC Iserlohn eingefahren werden.