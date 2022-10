SpVgg Erkenschwick: Irres Oerterer-Tor - "Klappt bei einem von hundert Versuchen"

Stefan Oerterer und der SpVgg Erkenschwick gelingt im Moment fast alles. Beim achten Sieg im achten Spiel hat der Top-Torjäger jetzt auch noch ein absolutes Traumtor beigesteuert.

Die SpVgg Erkenschwick hat weiterhin eine perfekte Punktausbeute in der Westfalenliga Staffel 1 vorzuweisen. Auch im achten Spiel gab es für das Team von Magnus Niemöller einen Sieg. Im heimischen Stimbergstadion feierte die Spielvereinigung einen 3:1-Erfolg über den TuS Hiltrup. Mann des Spiels war wieder einmal Stefan Oerterer.

Der 34-Jährige erzielte nicht nur seine Saisontreffer Nummer zwölf bis 14, sondern sorgte ganz nebenbei auch noch für eines der schönsten Tore der bisherigen Spielzeit. Es war die 22. Minute, als Oerterer, der in der ersten Spielminute schon das 1:0 besorgte, im Mittelfeld den Ball eroberte. Nach einer kurzen Drehung setzte der Top-Torjäger der Westfalenliga 1 zwei Meter hinter der Mittellinie zum Schuss an und hob den Ball über Hiltrups Romain Böcker in den Kasten.





„In dem Moment, wo ich den Ball bekomme und aufgedreht bin, habe ich gesehen, der Torwart steht ein bisschen weiter weg. Er machte dann noch einen Schritt zurück. Ich habe aber gemerkt, dass meine Leute von außen noch hinter mir waren. Da dachte ich mir, es macht keinen Sinn die anzuspielen, also habe ich mir einfach gesagt: Weißt du was, versuch es einfach mal“, erklärte der Torschütze die Situation.

Dass ich den Ball dann halt so treffe wie ich ihn da getroffen habe, das passiert dann bei einem von hundert Versuchen. Stefan Oerterer

„Ich habe es in den letzten zwei, drei Jahren schon häufiger versucht. Die Versuche sind kläglich gescheitert. Dass ich den Ball dann halt so treffe wie ich ihn da getroffen habe, das passiert dann bei einem von hundert Versuchen“, schmunzelte Oerterer. Dass dieser eine Versuch genau in dieser Phase der Saison kommt, das passt einfach. „Wären wir jetzt unten drin, dann würde so ein Schuss wahrscheinlich nicht reingehen.“

Doch den Erkenschwickern gelingt im Moment so einiges. „Es lief ja eigentlich auch in der letzten Saison nicht schlecht. Mit dem Unterschied, dass wir sehr, sehr viele Gegentore bekommen haben“, blickte der Angreifer zurück. „Das haben wir jetzt abgestellt.“ Und so kommt es, dass die Konkurrenz bislang keine Mittel findet, der Spielvereinigung auch nur einen Punkt abzunehmen.

Die Fans sind für Oerterer „ein gutes Faustpfand“

Oerterer hat 14 der 24 Tore selbst zur Tabellenführung beigetragen. „Ich würde mich auch freuen, wenn da mal ein paar andere Torschützen stehen würden und nicht nur ich. Aber solange wir die Spiele gewinnen, soll es egal sein“, lächelte er.

Am kommenden Wochenende geht es dann zum Topspiel gegen den zweitplatzierten FC Peckeloh. „Egal, gegen wen wir jetzt spielen, jede Mannschaft möchte am Ende dafür verantwortlich sein, dass wir zum ersten Mal Punkte abgeben. Damit müssen wir klarkommen“, erklärte Oerterer und war sich bewusst, dass kein einfaches Spiel auf die Spielvereinigung wartet. Doch auch bei der weiten Auswärtsreise kann sich das Team auf die Fans verlassen. „Die Fan-Busse sind schon wieder voll. Das ist auch schon mal ein gutes Faustpfand.“