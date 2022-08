Westfalenliga: Westfalia Herne kann doch noch gewinnen

Ein fast schon unbekanntes Gefühl bei den Fans von Westfalia Herne. Denn die Mannschaft hat ihr Heimspiel gegen den BSV Schüren gewonnen.

180 Zuschauer waren beim ersten Heimspiel von Westfalia Herne in der Westfalenliga II zu Besuch. Und sie durften sich mal wieder über einen Dreier ihrer Westfalia freuen.

Denn das Heimspiel gegen den BSV Schüren wurde nach Toren von Aker-Ali Arslan, Simon Struck und Boran Sezen mit 3:0 (2:0) gewonnen. Ein wichtiges Zeichen nach dem 1:4 zum Auftakt im Derby beim SV Sodingen. Die Herner können also doch noch gewinnen!

Denn daran gab es einige Zweifel, nachdem es in den letzten Jahren nur ganz wenige Siege gab. Ohne die coronabedingten Abbrüche wäre der Traditionsverein schon früher abgestiegen, im letzten Jahr war es dann soweit.

Es folgte ein großer Umbruch, der auch wieder seine Zeit braucht, wie die Derbypleite zum Auftakt der Spielzeit unterstrich. Umso wichtiger nun, dass am Schloss Strünkede früh in der Saison gejubelt werden konnte. Wobei die Herner auch das Glück auf ihrer Seite hatten, denn die Gäste waren nicht so unterlegen, wie sich das Ergebnis anhört, sie scheiterten auch am Aluminium.

Nach dem Spiel betonte Herne-Coach Patrick Knieps bei der WAZ: "Es ist natürlich schön, wenn man sich für eine gute Leistung belohnt. Das 3:0 ist am Ende vielleicht ein bisschen zu hoch, da können wir uns beim Torwart, Latte und Pfosten bedanken."

Den nächsten Schritt kann die Westfalia in einer Woche machen, wenn das Auswärtsspiel beim FC Lennestadt (Sonntag, 15:30 Uhr) ansteht. Mit einem Sieg würde man Werbung machen, für das dann anstehende Heimspiel gegen den DSC Wanne-Eickel.