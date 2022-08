Westfalenliga 2: „Schmerzhafte“ Auftaktpleite - Herne-Trainer Knieps enttäuscht

Der SC Westfalia Herne musste beim Westfalenliga-Auftakt eine 1:4 (1:1)-Pleite beim SV Sodingen einstecken. Neu-Trainer Patrick Knieps hat noch Arbeit vor sich.

Der Neustart nach dem Oberliga-Abstieg des SC Westfalia Herne in der vergangenen Saison hat begonnen. Am 1. Spieltag der Westfalenliga 2 musste der Traditionsklub direkt eine 1:4 (1:1)-Pleite beim Stadtrivalen SV Sodingen einstecken. Das hitzige Derby vor rund 500 Zuschauern bot zahlreiche Tormöglichkeiten auf beiden Seiten und war zunächst ausgeglichen.

Im zweiten Durchgang ließen die Gäste sich dann „den Schneid abkaufen“, wie Neu-Trainer Patrick Knieps analysierte: „Wir waren nicht mehr nah genug am Gegenspieler dran, hatten ein schlechtes Positionsspiel und wollten in der einen oder anderen Situation vielleicht zu viel Fußball spielen. Wir müssen härter in die Zweikämpfe gehen und den einfachen Ball nach vorne spielen auf einem Platz, der einer Kuhwiese gleicht.“

Knieps bemängelte Schiedsrichter-Leistung

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und gingen im Stadtduell bereits mit dem ersten Angriff in Führung. Ein Chip-Ball hinter die Abwehrkette erreichte Jan Tegtmeier, der das Leder gut kontrollierte und zur 1:0-Führung einschob (7.). Wenige Augenblicke später kam Westfalia durch einen Kopfball von Philipp Demler zum Ausgleich (10.). Nach dem Kabinengang drehte der SV Sodingen dann auf und nutzte die Chancen besser als der Gegner. Julian Kaminski (58.), David Schroven (68.) und Brightney Igbinadolor (80.) schraubten das Ergebnis schließlich in die Höhe.

Die Infos zum Spiel: SV Sodingen: Reitemeier - J. Schroven, Sachsenweger, Fanenstich, Tollas - Gökdemir, Stöcker (58. Post), D. Schroven (88. Koymatoglu)- Friesen (74. Igbinadolor), Tegtmeier (82. Backhaus), Kaminski (67. Brewko) SC Westfalia Herne: Kassen - Saritas (72. Kanapin), Kulpmann (80. Benkovic), Demler, Sossong - Yilmaz, Jakobi, Brüggemann (66. Di Mari) - Birli (58. Sezen), Maron (72. Arslan), Struck Schiedsrichter: Philip Dräger Gelbe Karten: Kaminski, Tollas, Stöcker - Kulpmann, Sossong Tore: 1:0 Tegtmeier (7.), 1:1 Demler (10.), 2:1 Kaminski (58.), 3:1 Schroven (68.), Igbinadolor (80.) Zuschauer: 500

Knieps bezeichnete die Niederlage in seinem Ligadebüt als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie von Westfalia Herne als „sehr schmerzhaft“. Zumal der 33-Jährige fand, dass seine Mannschaft vom Unparteiischen benachteiligt wurde: „Der Gegner schrie bei jeder Kleinigkeit. Der Schiedsrichter pfiff, ließ sich beeinflussen. Beim Freistoß-Gegentor wurde unser Spieler gezogen und getreten - auch das wurde nicht geahndet. Der Schiedsrichter hat aus meiner Sicht viel zu kleinlich gepfiffen. Das war eine unterirdische Leistung.“

Stillitano nach Derbysieg-Debüt überglücklich

Sodingen-Coach Thomas Stillitano fühlte sich nach seinem traumhaften Einstand in der Westfalenliga „überragend gut“. Er freue sich, dass seine Elf bereits viele Spielzüge aus der Vorbereitung umsetzen konnte: „Der ganze Rahmen: 1. Spieltag, Heimspiel, Derby - das hat alles gepasst. Dass es dann am Ende noch so deutlich wird, ist natürlich überragend. Ich freue mich für die Jungs, dass wir unsere offensive Gefahr aus der Vorbereitung jetzt auch mit in dieses erste Meisterschaftsspiel genommen haben. Anhand der Torchancen aus dem Spiel heraus ist das absolut verdient.“

Für den SV Sodingen geht es bereits am kommenden Donnerstag mit einem Kreispokalspiel beim SV Holsterhausen (19:15 Uhr) weiter. In genau einer Woche gastiert der Klub dann am 2. Spieltag der Westfalenliga beim Holzwickeder SC (15:00 Uhr). Der SC Westfalia Herne empfängt, ebenfalls am Sonntag, den BSV Schüren (15:30 Uhr).