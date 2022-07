Westfalenliga II: DSC Wanne-Eickel will oben angreifen, Batman geht

Der DSC Wanne-Eickel möchte auch in der kommenden Saison um die oberen Tabellenplätze in der Westfalenliga II kämpfen. Mit breitem Kader ist Sebastian Westerhoff optimistisch für die kommenden Aufgaben.

Am Donnerstag startet der DSC Wanne-Eickel in die Vorbereitung für die Saison 2022/23. Trainer Sebastian Westerhoff blickt mit Zuversicht auf die kommende Spielzeit. Nach dem Erreichen des 5. Platzes in der Westfalenliga II konnte der Kader weitestgehend zusammengehalten und durch vier Neuzugänge verstärkt werden: „Wir sind vor allem breiter aufgestellt. Das erhöht natürlich den Konkurrenzkampf“.

Luca Hauswerth (Sportfreunde Niederwenigern), Ismet Batmaz (FSV Duisburg) und Kahled Hamad konnten in der Sommerpause verpflichtet werden. Mit Yunus Ayaz kommt außerdem ein spannendes Talent aus der U19 von Eintracht Dortmund.

In den nächsten Wochen soll in der Vorbereitung der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. So früh möchte sich der DSC-Trainer allerdings noch nicht auf konkrete Ziele festlegen. Trotzdem ist die Richtung klar: „Wir wollen oben mitspielen. Das ist jedes Jahr das gleiche und daran wird sich auch nichts ändern.“ Im Gegensatz zur letzten Spielzeit erwartet Westerhoff eine ausgeglichene Liga, in der sechs oder sieben Mannschaften um die Meisterschaft mitspielen können. Eine „Übermannschaft, wie TuS Bövinghausen im letzten Jahr“, sei in dieser Saison nicht zu erwarten.

Ein Highlight für Westerhoff werden in diesem Jahr die Duelle mit dem Oberliga-Absteiger Westfalia Herne: „Mehr Derby geht nicht. Das ist schon etwas, worauf man sich sehr sehr freut.“ Das Ziel sei natürlich, beide Spiele vor großem Publikum für sich zu entscheiden. Das Traditionsderby wird auch für die Fans zu den wichtigsten Spielen der Saison gehören.

Westerhoff hofft auf ein frühes Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Kurz vor dem Start in die Vorbereitung muss Wanne-Eickel noch zwei weitere Abgänge verzeichnen. Der DSC wird zukünftig auf die Dienste von Deniz Batman verzichten müssen. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wird den Verein aus beruflichen Gründen verlassen. Auch Atakan Uzunbas läuft in der kommenden Spielzeit nicht für Wanne-Eickel auf. Nach fünf Kurzeinsätzen in der abgelaufenen Saison wird er seine sportliche Karriere in der Türkei fortsetzten.