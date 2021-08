Cranger Kirmes Cup: Wanne-Eickel gewinnt nach Herzschlagfinale

Der DSC Wanne-Eickel gewinnt den diesjährigen Cranger Kirmes Cup denkbar knapp.

Denn das hochklassige Spiel der beiden Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel und dem Gastgeber SV Sodingen entscheidet sich erst im Elfmeterschießen. DSC-Trainer Sebastian Westerhoff wart begeistert vom Spiel beider Teams.

„Es war mit Sicherheit das beste Spiel des Turniers“, gab Westerhoff begeistert an. Das Finale des Cranger Kirmes Cups 2021 war ein hochklassiges Fußballspiel der beiden Westfalenligisten. Das glücklichere Ende hatten am Ende die Mannen vom DSC Wanne-Eickel. Denn die behielten im Elfmeterschießen gegen den Gastgeber aus Sodingen die Nerven und setzten sich mit 4:2 nach Elfmeterschießen durch.





In der 25. Spielminute waren die Hausherren nach einer Doppelchance im zweiten Anlauf durch Moritz Felber in Führung gegangen. Knappe zehn Minuten Später glich Davide Basile nach einem Eckball per Kopf aus. „Beide haben für den jetzigen Zeitpunkt auf einem sehr hohen Niveau gespielt“, lobte Westerhoff das Spiel am 1. August. Auch wenn sich beide Teams noch Torchancen erarbeiteten, gab es nach 90 Minuten keine weiteren Treffer und die Entscheidung musste vom Punkt fallen. Hier behielten die Wanner die Nerven und fuhren den Sieg ein.

Westerhoff blickt optimistisch auf die Vorbereitung

„Wir sind genau richtig“, antwortete der DSC-Trainer auf die Frage nach dem Stand der Vorbereitung. Er sagte, dass sein Team aktuell auf einem sehr hohen Niveau agiere. Daher wollte er auch einen möglichen Durchhänger in den nächsten Wochen nicht ausschließen. „So ein Turnier ist sehr anstrengend. Aber ich glaube wir sind genau da, wo wir sein müssen“, gab der Trainer an. Westerhoff betont, das Ziel sei der Start der Westfalenliga-Saison, die beginnt am 29. August.

Ein konkretes Ziel für die Spielzeit wollte er allerdings noch nicht angeben. Dafür war auch die Corona-Pause zu lang. „Jede Mannschaft, die jetzt ein Ziel ausgibt, außer Bövinghausen, schießt so ein bisschen ins Blaue. Vor allem der Start ist wichtig", sagte der DSC-Trainer. „Wenn man mal grob was sagen will, dann wollen wir schon wieder unter die ersten Fünf“, gab der Trainer vorsichtig an.

Neuzugänge werden keine mehr nach Wanne-Eickel kommen. Das bestätigte Westerhoff nach dem Turniersieg. "Die Kadergröße passt, die Qualität passt und deswegen sind wir da durch“, schloss der Coach weitere Neuzugänge aus. Am 29.08. startet der DSC in die Saison 2021/21 mit einem Auswärtsspiel bei Concordia Wiemelhausen.