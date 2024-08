Liveticker: Der total parteiische Ticker zu Magdeburg gegen Schalke

Nur der S04! Hier wird heute mit der Schalke-Brille getickert. Auf die ersten drei Auswärts-Punkte in dieser Saison - für Schalke geht es zum 1. FC Magdeburg.

95.: Kenan Junge, was für ein Freistoß! Leider ist Reimann da. Das wäre es gewesen.

93.: Jetzt will Donkor einen Elfer. Weiß ich nicht, aber würde ich wohl nehmen. Gibt aber keinen.

92.: Sechs Minuten obendrauf.

89.: Ah, er guckt es sich an. Und gibt ihn nicht. Legt euch wieder hin.

89.: Timo Gerach läuft durch den Sechzehner und hört angestrengt, was er da so aufs Ohr kriegt. Ist das die neue Folge Schalke Inside oder warum dauert das so lange?

88.: ELFMETER FÜR MAGDEBURG, WOLLT IHR MICH VERARSCHEN??

87.: Marusic ist unser zwölfter Mann. Er spielt sich klasse durch und muss 16 Meter vor der Kiste nur querlegen. Statdessen schießt er überhastet, Justin hat den.

86.: Wenn sich was tut, dann ist es eher Magdeburg. Komm Schalke, der Sieg wäre so wichtig! Ich schmeiß auch eine Runde Happy Meal.

80.: Gerade läuft nochmal die Zeitlupe. Jimmy ist so schnell, Wahnsinn. Der hätte auf dem Weg noch drei Bier holen können und wäre trotzdem eher am Ball gewesen. Wahnsinn.

75.: JAAAAAA! Antwi-Adjei flankt in die Mitte. Keine Ahnung, was Reimann da macht, ist mir auch egal. Kenan Karaman ist da, nickt ein, 2:2!

74.: Ich bin nervlich am Ende. Kann einer nen Elvis Rexhbecaj aus dem Hut zaubern? Oder Nadiem Amiri? Ein Distanzkracher würde ja schon reichen.

70.: Fast alle Aufstiegskandidaten haben was liegen gelassen. Komm schon, Schalke.

64.: Tobi und Ilyes können erstmal für alle Cappuccino holen. Wäre eine Idee für die Trinkpause, damit Schalke nochmal aufwacht.

62.: Na also. Hamache geht, Younes kommt. Mohr geht, Donkor kommt. Auf jetzt! Ich sollte doch Schalke-Trainer werden.

62.: Zwei Sachen: Unsere Freunde haben ausgeglichen! Und noch was: Weiß Karel, dass er wechseln darf? Ich meine, es hat seinen Grund, dass er Trainer ist und nicht ich, aber so langsam könnte er mal.

60: Seit wann hat Bayern blaue Heimtrikots?

57.: Ito schließt ab, Heekeren fängt die Kugel sicher. Gut, den muss er auch haben, der spielt jetzt auch nicht für ein Schokoticket auf Schalke. Aber Magdeburg drückt weiter. Ich will nichts beschreien, aber so ist das 3:1 eine Frage der Zeit.

55.: Die Maggis machen Dampf. Heekeren hält stark, jetzt nicht den Faden verlieren!

53.: Karaman scheitert am starken Reimann. Ein Buchstabendreher und er steht vor dem Arbeitsgericht.

51.: Amaechi fällt im Mittelfeld in Zeitlupe wie ein Sack Kartoffeln auf die Erde. Gut, dass es dafür keinen Freistoß gibt. Jetzt muss aber mal was von Schalke kommen. Stark angefangen, noch stärker nachgelassen. Ich hoffe, Karel hat in der Kabine die richtigen Worte gefunden.

46.: Och, geht ja schon weiter. Schalke wechselt nicht, bei Magdeburg kommt Hoti für Mathisen. Außerdem Ito für El-Zein. Na denn.

45.+3: Und damit ist Halbzeit. Ist das bitter gelaufen für Schalke. Moussa Sylla hat traumhaft losgelegt. 40 Minuten lang hätte Justin Heekeren genausogut im Freibad Pommes verkaufen können und dann gehen wir doch mit 1:2 in die Kabine. Naja, Mund abputzen und weitermachen. Wir haben ja noch eine Halbzeit.

45.+2: 2:1 für Magdeburg... und wie konnte das schon wieder passieren? Justin hält den ersten Versuch bockstark, Aydin will retten und drischt den Ball ins eigene Tor. Ist das bitter.

40.: Meine Güte, was für ein Ei... Mathisen macht das 1:1. Murkin muss den Ball nur rausschießen, trifft ihn aber nicht richtig. Der Ball kullert zu Mathisen, der das dann zugegebenermaßen gut macht und ausgleicht. Der Kerl ist Innenverteidiger. Keine Chance für Justin Heekeren.

35.: Magdeburg wird besser, aber es ist immer vor dem Schalker Sechzehner Schluss. Justin Heekeren war bisher noch nicht in Großaufnahme zu sehen, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Er fällt vor allem durch sein Trikot auf. Gab's das eigentlich auch in Rot?

31.: Da hatte Tobi Mohr mal ne Idee. Die Ecke in den Rückraum kommt leider zu kurz, sonst Karaman richtig schön draufhalten können.

29.: Kenan setzt sich schön durch, Tobi Mohr flankt von links, aber da ist nur Daniel Heber.

27.: Das Spiel verflacht gerade ein wenig. Kann uns ja eigentlich nur recht sein. Aber, wie gesagt: Wir müssen das zweite Tor nachlegen.

24.: Bei unseren Freunden hat es übrigens gerade geklingelt. 1:0 für Darmstadt, Mist.

21.: Krempicki zieht links in den Sechzehner, legt zurück, findet aber nur Sanchez. Auf Schalke kann er das nicht gelernt haben, eher ein paar Kilometer weiter westlich.

19.: Beitrag aus der achten Minute kopieren, einfügen. Wieder hat sich Heekeren bei einer Ecke verschätzt, wieder ist nix passiert, puh.

18.: Heber schiebt Sylla im Strafraum... Naja, ehrlich gesagt müsste ich mir da noch drei weitere Schalke-Brillen aufsetzen und es wäre immernoch kein Elfmeter.

15.: Geil, was Schalke bisher spielt. Moussa will den Ball in die Mitte stecken. Da kommt gerade noch ein Magdeburger ran, sonst klingelt es gleich nochmal. Ach jetzt wäre ich doch gerne da, naja. Schalke muss jetzt schnell das zweite nachlegen.

12.: Sylla hat wieder gezeigt, dass er einer ist. Was für eine Wahnsinns-Bude. Marc Wilmots sollte vorsorglich schonmal Enzo Maresca blockieren. Zwei Tore noch, dann steht Chelsea auf der Matte. Der Kader ist sowieso noch zu klein.

8.: Syllaaaa, du Maschine! Links im Sechzehner wird er zwar nicht angegriffen, aber wie er den dann wegmacht... Wahnsinn! Mit rechts ins lange Eck, 1:0 für Schalke!

8.: Man Justin, abtauchen kannst du im Freibad. Gut, dass da kein Magdeburger rangekommen ist. Bei der Ecke hat sich Heekeren verschätzt. Egal, weitermachen.

3.: Man ey, wenn Sylla den rüberkriegt, dann steht Tobi Mohr völlig frei. Klasse, wie der sich wieder in die Mannschaft gekämpft hat. Wirklich ein Top-Typ, wäre mal wieder Zeit für einen Lupfer.

1. Minute: Hört euch die Magdeburger Fangesänge gut an, im Rückspiel hört ihr dann nur noch Schalke.

13:27 Uhr: Auf geht's Schalke! Dass da mit Christian Titz ein ehemaliger Essener auf der anderen Seite steht, macht es noch besser. So ein Sieg würde richtig schmecken.

13:08 Uhr: Schreibt eure Tipps doch mal in die Kommentare. Ich sage: Schalke gewinnt souverän mit 3:1 und Hamache trifft gleich mal zum Einstand.

12:40 Uhr: Jetzt geht's hier los! Schalke spielt in Magdeburg, ich bin heiß ohne Ende! Ilyes Hamache steht direkt in der Startelf. Spul doch einer die Uhr vor.

Der FC Schalke 04 und der 1. FC Magdeburg kämpfen am 13:30 Uhr um die nächsten drei Punkte. Mit dabei: Der total parteiische Liveticker von RevierSport.

So spielen die Teams:

Magdeburg: Reimann - El Hankouri, Hugonet, Heber, Musonda - Mathisen - Gnaka, Krempicki - Amaechi, El-Zein - Kaars. Trainer: Titz

Schalke 04: Heekeren - Aydin, Cissé, Sanchez, Murkin - Bachmann, Seguin - Hamache, Karaman, Mohr - Sylla. Trainer: Geraerts

Schiedsrichter: Timo Gerach