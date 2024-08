Zum Nachlesen: Der total parteiische Ticker zu Nürnberg gegen Schalke

Nur der S04! Hier wird heute mit der Schalke-Brille getickert. Auf die ersten drei Auswärts-Punkte im Zweitliga-Spiel beim 1. FC Nürnberg.

Nun greift auch der Tabellenführer in den Spieltag ein. Der große FC Schalke 04 ist zum ersten Mal in dieser Saison in der Fremde gefordert und hat nach dem überragenden 5:1-Auftaktsieg gegen Eintracht Braunschweig den nächsten Dreier fest im Visier.

Schon am 2. Spieltag steht dabei die schönste Reise des Jahres an: Es geht ins Max-Morlock-Stadion zu unseren Freunden vom 1. FC Nürnberg. Gegen die haben wir übrigens in der 2. Bundesliga jedes Spiel gewonnen. Baut die Serie aus, Jungs!

1. FC Nürnberg - Schalke 04 3:1

Spielende: Das war's! Nach einer guten ersten Hälfte und verdienter Führung muss Schalke 04 mit der unberechtigten Ampelkarte einen Nackenschlag hinnehmen, von dem sich die Knappen nicht erholen können. Ein gebrauchter Tag in Franken, das muss erstmal verdaut werden. Bis zum nächsten Mal, schönen Abend. Nur der S04!

89. Minute: War das schon die letzte Chance? Karaman setzt sich wie vor seinem ersten Tor gegen Braunschweig durch, zieht dann aber ins kurze Eck. Drüber. Kurz danach kommt auch Aydin nochmal nach vorne uns versucht sich, aber auch das bringt keinen Erfolg.

86. Minute: Leider plätschert die Partie etwas dem Ende entgegen. Die Schalker versuchen es zwar, Nürnberg verteidigt aber mit allen Mitteln. Jetzt muss der Schlussspurt und ein kleines Wunder kommen!

76. Minute: Das darf doch nicht wahr sein, Nürnberg macht das 3:1. Heekeren reagiert gegen Schleimer noch blitzschnell, doch der Ball landet beim glücklichen Joker Lubach, der kurz nach Einwechslung einnetzt. Jetzt wird es richtig schwer.

69. Minute: Und sofort kommt S04 nach vorne. Karaman setzt ein Zeichen, sein Distanzschuss verfehlt zwar das Tor, aber Nürnberg weiß: hier ist noch nichts entschieden.

67. Minute: Rot für Nürnberg, 10 gegen 10! Jander tritt diesmal Gantenbein auf den Fuß, diesmal entscheidet der Schiedsrichter richtig und schickt auch den Nürnberger mit seiner zweiten Gelben Karte zum Duschen. Jetzt aber!

66. Minute: Seit der Unterzahl ein völlig anderes Spiel. Donkor kommt, kann er S04 wieder beleben?

60. Minute: Schallenberg hat sich übrigens via Instagram aus den Katakomben gemeldet und ein Bild seines blutigen Schienbeins gezeigt. "Foul von mir" kommentiert er ironisch. Hat er Recht. Kopf hoch, Ron!

56. Minute: 2:1 Nürnberg... Ausgerechnet Jander, der Schallenberg auf den Fuß trat und mit Gelb-Rot gegen den Schalker belohnt wurde, dreht das Spiel.

54. Minute: Nürnberg hat in diesen Minuten deutlich Oberwasser - nicht schwierig in Überzahl. Das wird noch eine richtig lange zweite Hälfte für die Jungs auf dem Rasen. Nicht aufgeben!

47. Minute: Neeeeein! Viel zu schnell kassiert S04 den Ausgleich, da hatte keiner Schleimer auf dem Schirm.

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Nünberg wechselt doppelt, bei Schalke kommt Aydin für Höjlund. Dran bleiben!

Halbzeit: Was für ein Abschluss für die ersten 45 Minuten. Erst belohnen sich die Schalker für eine tolle Halbzeit, dann hat der Schiedsrichter aber andere Pläne... In Unterzahl wird es natürlich schwer, den bisher klar verdienten Sieg nach Hause zu bringen. Umso mehr kämpfen in Halbzeit zwei!

45.+4: Was ist denn jetzt los? Schallenberg, der vorhin wegen Meckerns bereits Gelb gesehen hatte, soll Jander gefoult haben und wird zum Duschen geschickt. Klare Fehlentscheidung! Wenn überhaupt foult da der Nürnberger - unglaublich...

45.+3: Höjlund verpasst seinen Premierentreffer knapp. Wieder bringt ein Mohr-Standard Chaos in den Nürnberger Strafraum, der Däne zieht aber drüber. Weiter so!

45. Minute: CISSSSÉÉÉ!!!! Unser Olympiafahrer bringt uns nach einem Mohr-Standard in Führung. So nutzt man seine Chance! Dass das verdient ist, steht außer Frage. Und Schalke kommt schon wieder.

44. Minute: Ex-Schalker Jander mit einer eher peinlichen Schwalbe. Gelb ist mehr als verdient.

43. Minute: Schalke nähert sich immer mehr an. Jetzt finden Flanke und Adressat beim Freistoß endlich zusammen, aber leider kann Cisse den Kopfball nicht aufs Tor bringen.

39. Minute: Wieder kommt ein Standard gefährlich in den Nürnberger Strafraum, aber zu einem Abschluss kommen die Jungs nicht. Stattdessen schlägt Murkin in guter Position ein Luftloch. Positiv bleibt: Insgesamt hat unsere Defensive noch keinen Torschuss zugelassen.

27. Minute: Das muss es doch sein! Gantenbein legt eine maßgeschneidete Flanke butterweich auf den Kopf von Bachmann, der sich zwar super freiläuft, dann aber den Kopfball nicht platzieren kann. Keeper Reichert kann die Schalker Führung verhindern - noch...

25. Minute: Bei einer Ecke für uns kommen wir nicht klar zum Abschluss und stehen dann zu offen. Die Rückwärtsbewegung passt aber. Durchatmen.

21. Minute: Karaman! Die beste Gelegenheit in diesem Spiel gehört natürlich uns. Nach einem Einwurf taucht der bisher unauffällige Karaman aus dem Nichts auf und jagt den Ball links vorbei. S04 ist das bessere Team!

17. Minute: Heekeren ist hellwach. Bei einem langen Ball in die Spitze ist der Keeper hellwach, kommt stark raus und hat den Ball. Sauber!

15. Minute: Erster Abschluss. Höjlund ackert schon auf dem Boden sitzend und kann den Ball tatsächlich noch weiterspielen. Nach einer zu kurz abgewehrten Hereingabe nimmt der Däne den Ball direkt ab. Leider vorbei.

12. Minute: Nürnberg zeigt sich mal im Angriffsdrittel, muss dann aber gegen Schallenberg foulen. Fußballerisch noch kein Leckerbissen, aber dafür sorgt S04 schon noch. Weiter lassen wir Nürnberg ganz wenig Platz und Zeit.

7. Minute: Noch keine klaren Chancen auf beiden Seiten, aber unsere Jungs treten selbstbewusst auf und machen es Nürnberg im Aufbau schwer.

1. Minute: Bei aller Freundschaft zählt jetzt der Fußball. Auf den ersten Auswärtssieg!

12.59 Uhr: Kurzfristiger Startelf-Wechsel bei S04!

Noch ein kurzfristiger Wechsel, Seguin muss doch passen. Ihn ersetzt Kaminski, Schallenberg rückt auf die 6. Puh, ärgerlich.

12:56 Uhr: Wenig überraschend: Im Voting setzt sich die einzig wahre Fanfreundschaft (Stand jetzt) als beliebteste durch. Hätten wir auch vorher sagen können. Jetzt zurücklehnen und den Einzug der Mannschaften genießen. Wie immer in und gegen Nürnberg Gänsehaut, die Stimmung ist unglaublich.

12.40 Uhr: Die letzten Infos vor dem Spiel

In rund zwanzig Minuten geht es endlich los, die wichtigsten Infos vor Anpfiff gibt es hier.

12.35 Uhr: Ex-Schalker und Ex-Clubberer Dieter Eckstein am Sky-Mikro. Zwei tolle Jahre auf Schalke, aber am schönsten sei die Zeit in Nürnberg gewesen. Kann man ihm - ausnahmsweise - fast schon verzeihen.

12.15 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Die Startformationen sind da, folgende Elf soll heute für unsere Farben die nächsten drei Punkte einfahren:

Heekeren - Gantenbein, Cissé, Schallenberg, Murkin - Seguin, Bachmann - Sylla, Karaman, Mohr - Höjlund.

Damit vertraut Trainer Karel Geraerts Supertalent Emil Höjlund erstmals von Beginn an, der königsblaue Olympionike Ibrahima Cissé ersetzt den angeschlagenen Tomas Kalas im Abwehrzentrum. Nürnberg unverändert.