Der SV Rödinghausen hat das letzte Spiel der Regionalliga-West-Saison mit 1:0 gegen Fortuna Köln gewonnen. Der gefeierte Mann war aber nicht der Torschütze sondern Daniel Flottmann.

Gänsehaut pur im Häcker Wiehenstadion: Vor dem Anpfiff und kurz vor dem Abpfiff gab es bewegende Momente beim Abschied von Daniel Flottmann.

Der Rekordspieler des SV Rödinghausen beendete am Samstag vor 1020Zuschauern mit fast 40 Jahren seine aktive Laufbahn. Künftig wird er Co-Trainer bei der U19 von Werder Bremen - RevierSport berichtete. Da geriet die 0:1-Niederlage der Fortuna am letzten Spieltag der Saison 2023/24 in der Regionalliga West zur Nebensache. Simon Engelmann erzielte nach 27 Minuten den Siegtreffer für die Hausherren.

161 Einsätze absolvierte Innenverteidiger Flottmann in den letzten sieben Jahren für die Ostwestfalen. Aber auch in Köln hinterließ "Flotti" zuvor tiefe Spuren im Rasen des Südstadions. Insgesamt kam er dort zu 70 Einsätzen in der 3. Liga und 67 Partien in der Regionalliga West. Co-Trainer Hamdi Dahmani überreichte ihm ein Trikot der Fortuna mit seinem Namen und der Rückennummer 3. Eine tolle Geste der Fortuna aus Köln.

Der Spielfilm ist schnell erzählt: Es war ein Duell Felix Buer gegen Rödinghausen. Zumeist gewann der Keeper der Fortuna, einmal verlor er gegen Simon Engelmann.

"In der ersten Halbzeit hatten wir nur zehn gute Minuten. Direkt zu Beginn des Spiels und am Ende der Halbzeit. Wir lagen folgerichtig mit 0:1 zurück und können uns bei Felix bedanken, dass der Rückstand nicht höher ausfiel. Kurz vor der Halbzeit haben wir die Ordnung auf dem Platz schon leicht korrigiert und hatten damit auch in der zweiten Halbzeit eine höhere defensive Stabilität. Offensiv hatten wir zwar den einen oder anderen Moment, aber Rödinghausen durch ihre schnellen Spieler und Simon Engelmann eben auch. Eine verdiente Niederlage, die uns schon einiges an Erkenntnissen auch für die kommende Saison lieferte", bilanzierte Fortuna-Trainer Matthias Mink.

Die Statistik zum Spiel

SV Rödinghausen: Harsman - Flottmann (87. Tübing), Bajric, Kurzen, Engelmann (87. Zuhs), Safi (76. Fehr), Tia, Horn (64. Riemer), Wolff, Adetula (64. Rohlfing), Hober

Fortuna Köln: Buer - Ekene (81. Ezami), Scholz, Langer, Brdaric (38. Pires), Derbali, Matter, Batarilo, Vieting (67. Stanilewicz), Mika (67. Sarpei), Steinkötter (81. Hölscher).

Schiedsrichter: Waldemar Stor

Tor: 1:0 Engelmann (27).

Zuschauer: 1020