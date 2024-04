Schalke U23: 150 überdachte Parkstadion-Sitzplätze müssen her - so ist der Stand

1. FC Saarbrücken Ohne Fünf gegen RWE - Leistungsträger verlängert vor Topspiel

Zwei Teams, ein Ziel. Sowohl der 1. FC Saarbrücken als auch Rot-Weiss Essen wollen am Mittwoch näher an Platz drei kommen. So ist die Lage beim FCS vor dem Spiel.