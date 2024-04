Noch hat die SSVg Velbert eine kleine Chance auf den Klassenerhalt in der Regionalliga. Abseits davon hat der Klub den Trainer für die neue Saison vorgestellt

RevierSport hat es am 12. April bereits geschrieben, nun ist es perfekt.

Die SSVg Velbert hat geklärt, mit welchem Trainer sie in die neue Saison - vermutlich in der Oberliga Niederrhein - gehen will. Die Wahl fiel - wie berichtet - auf Peter Radojewski.

Er übernimmt sein Amt ab dem 1. Juli 2024. Der in Wuppertal lebende Radojewski ist Inhaber der A-Lizenz und war in seiner aktiven Profilaufbahn als Spieler unter anderem bei Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und RW Oberhausen aktiv.

Als Trainer hat der 55-Jährige den Wuppertaler SV, Ratingen 04/19, den Cronenberger SC sowie den SC Velbert betreut. Aus privaten Gründen ist Radojewski in den letzten Jahren kürzer getreten und trainiert aktuell Germania Wuppertal. Radojewski unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Als Co-Trainer wird zukünftig der 32-jährige Ismail Jaouri fungieren. Jaouri ist aktuell Co-Trainer der U17-Bundesligamannschaft von Rot-Weiß Oberhausen.

Ebenfalls neu mit dabei ist Thomas Edinger, der das Trainerteam als Athletiktrainer tatkräftig unterstützen wird. Edinger war jahrelang Fitnesstrainer beim Wuppertaler SV und kommt ursprünglich aus der Leichtathletik. „Gerade im Athletik- und Fitnessbereich sehen wir bei unserer SSVg nach den Erfahrungen dieser Saison noch Verbesserungsbedarf,“ freut sich Präsident Oliver Kuhn mit Edinger nun einen äußerst erfahren Protagonisten im Boot zu haben.

Zuvor steht für die SSVg Velbert aber noch der Schlussspurt in der Regionalliga an. Und da müssen die Bergischen bei nur noch fünf verbleibenden Spieltagen neun Punkte auf das rettende Ufer aufholen, da es durch den vermutlichen Drittliga-Abstieg des MSV Duisburg vier Absteiger in der Regionalliga West geben wird.