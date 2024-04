Fortuna Köln musste sich am 29. Spieltag der Regionalliga West im Heimspiel dem 1. FC Bocholt geschlagen geben.

Man konnte diese Begegnung als das "Spiel um Platz drei" bezeichnen. Die Rede ist von Fortuna Köln gegen den 1. FC Bocholt.

Und: Die Gäste aus dem Münsterland, die zur Halbzeit der Saison noch von Platz eins grüßten, eroberten durch den Siegtreffer von Malek Fakhro (5.) - den dritten Rang. Für den 26-jährigen Essener Jungen war es der 14. Saisontreffer im 26. Einsatz für Bocholt.

"Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Wir hatten uns heute taktisch was anderes überlegt. Das haben wir die ganze Woche einstudiert, das gab uns Sicherheit. Die drei hinten haben das richtig gut gemacht. Wir haben gegen eine spielstarke Kölner Elf sehr gut verteidigt. Wir mussten teilweise leiden. Wir wollten aus Umschaltmomenten unsere Chancen kreieren. Das 1:0 gab uns direkt Selbstvertrauen. Die Brust wurde dann nach vier torlosen Spielen zuvor etwas breiter. Viel haben wir nicht zugelassen, das eine oder andere Mal haben wir ein wenig Glück gehabt. Der Sieg gegen die zweitbeste Heimmannschaft der Liga wertet das Ganze noch ein bisschen auf und wir haben uns im direkten Duell den dritten Platz erkämpft", sagte Gäste-Trainer Dietmar Hirsch.

"Das war defensiv eine sehr starke Leistung der Bocholter. Die Spielausrichtung des Gegners hat uns am Anfang Probleme bereitet. Viele Basisthemen haben in der ersten Halbzeit bei uns auch nicht gepasst. Wir haben entscheidende Zweikämpfe gerade im Mittelfeld immer wieder verloren, wir waren nicht griffig genug. Das frühe Tor hat dem Gegner in die Karten gespielt. Das ist ihr Spiel. Das 1:0 kannst und musst du besser verteidigen. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, mit mehr Qualität im Spiel nach vorne. Dann hatten wir auch Torchancen. Dann musst du in der Lage sein, die eine oder andere zu nutzen. Wir wollten unseren Heimnimbus halten, wenn du aber eine Halbzeit verschenkst, darfst du dich nicht wundern, wenn du ein Spiel verlierst", sagte Trainer Matthias Mink, Trainer von Fortuna Köln.

Die Statistik zum Spiel

Fortuna Köln: Buer - Derbali (46. Langer), Lanius, Eze, Ernst, Stanilewicz, Matter (46. Sarpei, 70. Sukuta-Pasu), Budimbu, Batarilo (73. Pires), Mika (46. Demaj), Steinkötter

1. FC Bocholt: Fox - Frenkert, Salau, Fakhro (83. Atmaca), König (70. Lunga), Beckert, Wellers, Shubin, Lorch, Janssen, Campman (76. Holldack)

Schiedsrichter: Dr. Marcel Benkhoff

Tor: 0:1 Fakhro (5.).

Zuschauer: 2471