Rot-Weiß Oberhausen ist auf der Suche nach Gründen für die formschwäche in der Liga. Mike Terranova und Moritz Stoppelkamp wollen den Fokus noch einmal auf die Liga legen.

Die aktuelle Situation bei Rot-Weiß Oberhausen wird nicht besser. Trotz des Einzugs in das Finale des Niederrheinpokals, will es in der Regionalliga West überhaupt nicht mehr laufen. Sieben Spiele warten die Kleeblätter nun auf einen Sieg.

Trainer Mike Terranova ist auf der Suche nach Lösungen: „Wir brauchen einfach mal Glück, dass ein Ball reingeht und wir so einen Sieg über die Ziellinie bringen. Dann kommen auch wieder Spiele, bei denen es einfacher geht. Es fehlt der letzte Punch und die perfekte Boxbesetzung.“

Weiter gibt die RWO-Legende zu Buche: „Das ein oder andere Gespräch, was im Moment stattfindet, ist auch nicht positiv. Aber da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Ich habe den Jungs auch gesagt, dass wir das in positive Energie umwandeln müssen.“

Zusammenhängen mit den sieben Spielen ohne Sieg tut es auch, dass Moritz Stoppelkamp seit dem Sieg bei Gütersloh Mitte Februar nicht mehr getroffen hat und somit ebenfalls eine sieben Spiele lange Durststrecke vorzuweisen hat.

Ich habe als Spieler, selbst wenn es nur um eine Currywurst ging, alles rausgehauen. Wenn es daran liegt, wäre es schade. Fußball spielt man aus Spaß und hier kann man sogar noch eine Prämie verdienen. Ich glaube nicht, dass das in den Köpfen hängt Mike Terranova

Der Top-Scorer ringt nach Gründen für die schwierige Situation: „Es ist schwierig zu sagen. Im Unterbewusstsein könnte es der Spannungsabfall sein, nachdem man nicht mehr nach ganz oben angreifen kann. Das sollte natürlich nicht passieren. Jeder geht in ein Spiel, um es zu gewinnen, aber anscheinend fehlen aktuell einige Prozente.“

Im Pokalhalbfinale klappte es das letzte Mal, sowohl für Stoppelkamp als auch für RWO. Durch das 3:0 gegen die Sportfreunde Baumberg zogen die Oberhausener in das Finale des Niederrheinpokals ein. Seit dieser Woche steht mit Rot-Weiss Essen auch der Gegner für den Finaltag der Amateure am 25. Mai 2024 fest.

Dass die Gedanken unter der Woche schon zu sehr in der Zukunft waren, glaubt Terranova nicht: „Ich denke nicht dran. Ich habe als Spieler, selbst wenn es nur um eine Currywurst ging, alles rausgehauen. Wenn es daran liegt, wäre es schade. Fußball spielt man aus Spaß und hier kann man sogar noch eine Prämie verdienen. Ich glaube nicht, dass das in den Köpfen hängt.“

Diese These unterstützt auch Stoppelkamp: „Es sind noch ein paar Wochen hin. Das Pokalspiel ist Ende Mai und wir haben noch die ein oder andere Woche vor uns, deswegen sollten wir uns schon auf die Liga konzentrieren.“ Die nächste Chance auf einen Ligasieg gibt es bei der formstarken U23 des FC Schalke 04 (Freitag, 19. April, 19:30 Uhr).