Alemannia Aachen kommt dem Aufstieg in die 3. Liga immer näher. Trainer Heiner Backhaus hat eine klare Ansage für all diejenigen, die sich zu früh zu sicher sein sollten.

Mit einem Sieg beim FC Wegberg-Beeck am Samstag, 6. April, 14 Uhr, kann Alemannia Aachen einen weiteren, großen Schritt in Richtung Aufstieg gehen. Trainer Heiner Backhaus will davon aber noch nichts wissen, wie er im Pressegespräch im Vorfeld klarmachte: "Wer meint, er könnte sich schon überlegen, welche Klamotten er an der Aufstiegsfeier anzieht, der bekommt Stadionverbot, solange es nicht hieb- und stichfest ist."

Das könnte es frühestens am 29. Spieltag, also dem Wochenende nach dem Spiel beim FC Wegberg-Beeck, sein. Backhaus peilt aber ohnehin an, den Vorsprung bis zum Saisonende weiter auszubauen. "Das fordere ich ein". Es werde "nicht einen Meter weniger geben". "Wir haben uns eine überragende Ausgangslage erkämpft und wir müssen weiterkämpfen."

In der Tabelle steht Alemannia Aachen elf Punkte vor dem Verfolgerduo Wuppertaler SV und 1. FC Bocholt. Wegberg-Beeck steht dagegen auf dem drittletzten Platz und befindet sich im Abstiegskampf. Dazu gab es in Liga und Pokal schon zwei deftige Klatschen gegen die Alemannia (1:4, 0:4).

Im Zweifel sei das aber eher ein Nachteil für das anstehende Aufeinandertreffen, sagte Backhaus. "Ich weiß, dass jedes Spiel bei 0:0 anfängt. Der Gegner ist im Abstiegskampf und wird mit allem, was er hat, kämpfen. Wenn du dann einen Qualitätsunterschied sehen willst - und den muss man gegen Beeck sehen - musst du erstmal so viel kämpfen wie der Gegner. Das fordern wir ein."

Sie wüssten, dass sie die bessere Mannschaft hätten, sagte Backhaus weiter. "Aber wir wissen auch, dass wir, wenn wir nicht alles reinschmeißen, am Ende Schwierigkeiten haben werden, zu gewinnen."

Backhaus gab auch Einblick in seine Personalplanung: Anas Bakhat wird am Samstag geschont. Uli Bapoh wird voraussichtlich auch ausfallen. "Ansonsten sind alle dabei, die in den letzten Wochen gespielt haben", sagte Backhaus.