Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen spielte am Donnerstagabend gegen den 1. FC Düren und trennte sich 2:2-Remis.

Auf Wunsch der Vereine hatte der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) die Partie zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem 1. FC Düren vorverlegt. Eigentlich war das Spiel für Ostersamstag angesetzt, wurde nun aber bereits am Donnerstagabend im Stadion Niederrhein ausgetragen.

Für RWO ging es darum, nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Serie, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren und vor allem Selbstvertrauen vor dem wichtigen Niederrheinpokal-Halbfinale gegen die Sportfreunde Baumberg (02. April, 19.30 Uhr) zu sammeln. Dieses Vorhaben missling: Vor 2092 Fans spielte RWO nur 2:2 (1:1) und blieb zum fünften Mal in Folge ohne Dreier.

Nach einer ausgeglichenen und chancenarmen Anfangsphase ging Oberhausen durch ein Abstaubertor von Cottrell Ezekwem in Führung (12.). Fortan waren die Hausherren spielbestimmend, machten aber zu wenig aus den Ballbesitzvorteilen.

Das wurde dann in der 27. Minute bestraft, als Dürens Simon Breuer aus dem Nichts den Ausgleich erzielte. Mit diesem Resultat ging es dann in die Halbzeitpause, auch wenn Ismail Harnafi sogar noch die Chance zum 2:1 für die Gäste hatte.

Aufstellung RWO: Benz - Montag, Fassnacht, Stappmann, Burghard (71. Kreyer) - Sieben (80. März), Ngyombo (80. Yalcin), Öztürk - Stoppelkamp, Ezekwem (83. Mai), Donkor Aufstellung Düren: Theißen - Egouli, Weber, Popovic, Breuer - Matuschyk, Geimer (79. Schlößer), Brock - Harnafi (64. Clemens), Damashekm Fesenmeyer (64. Ibishi) Tore: 1:0 Ezekwem (12.), 1:1 Breuer (27.), 1:2 Breuer (91.), 2:2 Stappmann (92.) Zuschauer: 2092 Schiedsrichter: Annika Kost

Nach dem Seitenwechsel drückte Oberhausen in den ersten zehn Minuten aufs Gaspedal, kam aber zu selten gefährlich ins letzte Drittel und spielte zu behäbig. Düren verteidigte gut und RWO fehlten die Ideen.

Als alles dann bereits nach einem 1:1 aussah, überschlugen sich in einer dramatischen Nachspielzeit die Ereignisse: Breuer traf erst zum 2:1 für die Gäste (91.), ehe Tim Stappmann für die Kleeblätter postwendend ausgleichen konnte und zumindest noch einen Punkt sicherte (92.).

Rot-Weiß Oberhausen hat nun eine anspruchsvolle Englische Woche vor der Brust: Nach dem Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den Oberliga-Primus aus Baumberg, wo die Kleeblätter den Finaleinzug klar machen wollen, steht vier Tage später die Auswärtspartie beim Wuppertaler SV auf dem Programm (06. April, 14 Uhr). Für Düren geht es mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Gütersloh weiter, ebenfalls am 06. April.