RWO: Oberhausen statt Duisburg - Rhein Fire-Heimstart im Stadion Niederrhein

Am 8. Juni 2024 wird es wild im Stadion Oberhausen. Dann geht es im Football rund.

Rhein Fire wird in Oberhausen in die neue Heimspiel-Saison starten. Der amtierende Champion der European League of Football wird seinen Home Opener am 08. Juni im Stadion Niederrhein in Oberhausen austragen.

Aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Schauinsland-Reisen-Arena kann das Spiel gegen die Madrid Bravos nicht in der gewohnten Heimstätte ausgetragen werden. Daher weichen die Footballer ins RWO-Stadion aus. Mit insgesamt über 17.000 Plätzen bietet das Stadion eine angemessene Kulisse für das erste Rhein Fire Heimspiel der Saison. Dort kamen in der letzten Saison im Schnitt über 9000 Besucher zu den Heimspielen.

Darauf freut sich auch Rhein Fire-Geschäftsführer Max Paatz: „Das Stadion Niederrhein ist Fußball-Kult pur und ich bin den Verantwortlichen von Rot-Weiß Oberhausen für die Gespräche und die Zusammenarbeit sehr dankbar. Wir werden den Fans hier in gewohnter Art und Weise unsere Rhein Fire Gameday-Experience mit Fire Party und Co. präsentieren. Die Infrastruktur und das Setting sind anders als in Duisburg, aber wie sagte der Oberhausener Fußball-Trainer und ausgewiesene Fußball Philosoph Adi Preißler bereits, „Entscheidend ist auf‘m Platz.““

Ein Zuschauer wird vermutlich Hajo Sommers sein. Der langjährige RWO-Präsident berichtet: "Wir freuen uns, dass ein so prestigeträchtiges Team wie Rhein Fire sein Heimspiel in Oberhausen austragen wird. Die Gespräche mit der Geschäftsführung waren durchweg positiv und wir freuen uns, den amtierenden Champion der European League of Football in unserem Stadion spielen zu sehen."

Der Ticketverkauf für das erste Heimspiel wird in der Osterwoche starten.

RWO-Anleihe nimmt Fahrt auf

Nachdem die Zeichnungsfrist der RWO-Anleihe Ende Februar, aufgrund der Vereinfachung des Zeichnungsprozesses der „Kleeblatt-Anleihe“, verlängert wurde, geht es nun stetig bergauf.

Während in den ersten drei März-Wochen über 100.000 EUR zusammenkamen, stieg die „Kleeblatt-Anleihe“ in der vergangenen Woche um über 60.000 EUR.

Nun startet der Endspurt: Damit die Anleihe zustande kommt, werden 250.000 EUR benötigt. Die Zeichnung ist noch bis Mittwoch, 03. April 23:59 Uhr möglich. Stand Mittwoch (20. März, 17:45 Uhr) steht die Anleihe bei 231.500 Euro.