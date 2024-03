Für den 1. FC Bocholt läuft es im Spieljahr 2024 längst nicht mehr so gut wie noch in der Hinrunde der Saison 2023/2024.

Alemannia Aachen ist der große Gewinner des 26. Spieltags. Alle Verfolger ließen Punkte liegen - so auch der ärgste Konkurrent im Kampf um Platz eins: Der 1. FC Bocholt.

Mit 0:2 unterlag die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch beim SV Lippstadt. Knackpunkt war ein Platzverweis für Kapitän Marc Beckert nach 40 Minuten.

"Wir haben einen erheblichen Anteil daran gehabt, dass das Spiel zugunsten des SV Lippstadt gegangen ist. Wir waren in den ersten 20 Minuten gut drin, nur der Dosenöffner hat gefehlt. Danach ist das Spiel gekippt. Wir hatten bei den Lippstädter Standards, die gut geschossen wurden, Probleme. Nach der Gelb-Roten Karte hatten wir noch mehr Probleme", sagt Hirsch.

Der Bocholter Trainer ergänzte: "Wir sind dann nach einem individuellen Fehler unseres Torwarts in Rückstand geraten. Wir haben noch einmal mit frischen Kräften versucht, etwas zu zünden. Aber das hat nichts gebracht. Wir haben jetzt im Kampf um den Platz an der Sonne etwas Boden verloren. Aber wir geben nicht auf. Wir haben noch viele Spiele vor uns. So oder so: Wir spielen eine überragende Saison. Jetzt werden wir nächste Woche gegen Oberhausen versuchen, wieder zu gewinnen."

Felix Bechthold, Lippstadts Coach, bilanzierte: "Ich bin über die letzten drei Siege in Folge überglücklich. Diese Situation haben wir uns hart erarbeitet. Die Jungs fighten und quälen sich durch. Das rührt mich als Trainer schon fast. Diese Leidenschaft müssen wir immer an den Tag legen, dann hat man auch das Quäntchen Glück, das man benötigt. Die Jungs arbeiten aktuell bis es nicht mehr geht."

Die Statistik zum Spiel

SV Lippstadt: Westphal - Fischer, Holtkmap (76. Kaiser), J. Munsters, N. Munsters (76. Demirarslan), Maier (68. Wagner), Klann, Ufuk, Kaba, Altun (83. Rebronja), Örnek

1. FC Bocholt: Fox - Frenkert, Fakhro, Holldack (42. Campman), König (46. Akritidis), Stojanovic, Beckert, Wellers (60. Assibey-Mensah), Shubin, Lorch, Janssen

Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen

Tore: 1:0 Örnek (52.), 2:0 Wagner (80.)

Gelb-Rot: Beckert (40.)

Zuschauer: 670