Rot-Weiß Oberhausen lies sich am 25. Spieltag der Regionalliga West noch den Schneid abkaufen. Die Kleeblätter kamen gegen Rot Weiss Ahlen nicht über ein 1:1 hinaus.

Die Saison des SC Rot-Weiß Oberhausen ist rein tabellarisch gesehen so gut wie gelaufen. Der Abstand auf den Spitzenreiter der Regionalliga West, Alemannia Aachen, betrug vor der Partie gegen Rot Weiss Ahlen bereits 16 Zähler. Die Aufstiegsträume längst zur Utopie geworden.

Gegen das Schusslicht aus Ahlen hatten die Kleeblätter die Partie lange Zeit im Griff, standen sich am Ende allerdings wieder selbst im Weg. Im heimischen Stadion Niederrhein kam RWO nicht über ein 1:1-Remis hinaus und blieb zum dritten Mal in Folge sieglos.

Von Anfang an war Rot-Weiß Oberhausen die tonangebende Mannschaft. Wirklich zu Torchancen kamen die Hausherren dabei zunächst nicht. In der 17. Minute hatten die Fans der Kleeblätter den Torschrei bereits auf den Lippen. Moritz Montags Schuss wurde gerade noch von der Linie gekratzt. Wenig später machte er es per Kopf allerdings besser und traf zur verdienten Führung (29.).

"In der ersten Halbzeit haben wir es richtig richtig gut gemacht, außer ich habe keine Ahnung von Fußball. Wir hätten wahrscheinlich auch 2:0 führen können und dann glaube ich nicht, dass Ahlen hier nochmal wieder gekommen wäre", so Mike Terranova zum ersten Durchgang.

Die stabile Defensive der Gäste brachte brachte RWO allerdings immer wieder zur Verzweiflung. Das sah auch Kapitän Sven Kreyer so: "Es war nicht einfach, weil Ahlen mit der Fünferkette und zwei Sechsern davor sehr kompakt stand. Wir waren sehr bemüht, hatten aber nicht die klaren Torchancen und kommen dann aber durch einen Standard in Führung. Da dachten wir, dass das uns in die Karten spielen könnte, da Ahlen dann kommen muss."

Es fehlt glaube ich, dass wir auch mal wieder so ein Kack-Spiel gewinnen, damit wir wieder in Fahrt kommen werden. Mike Terranova

Ahlen kam dann auch und traute sich deutlich mehr zu. Es entwickelte sich eine deutlich offenere Partie als noch im ersten Durchgang. Mit dem ersten richtigen Torschuss erzielten die Gäste durch Coleman den Ausgleich und damit auch den 1:1-Endstand (74.).

Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Montag, Öztürk, Stappmann (84. Kefkir), Fassnacht - Niemeyer (69. Boche), Ngyombo, Donkor (60. Kleinsorge), Stoppelkamp - Kreyer (69. Ezekwem), Mai (84. Rexha) Benz - Montag, Öztürk, Stappmann (84. Kefkir), Fassnacht - Niemeyer (69. Boche), Ngyombo, Donkor (60. Kleinsorge), Stoppelkamp - Kreyer (69. Ezekwem), Mai (84. Rexha) Rot Weiss Ahlen: Brüseke - Aydogan, Karabatic (59. de Lemos), Reithmeir - Öztürk (69. Özkara), Lanfer (90. Asare), Debrah (59. Ciccarelli), Cvetkovic, Buckesfeld - Coleman, Cejas Schiedsrichter: Patrick Holz Tore: 1:0 Montag (29.), 1:1 Coleman (74.) Zuschauer: 2571 Gelbe Karten: Stappmann, Donkor / Debrah, Buckesfeld, Cejas, Reithmeir, Brüseke

Ein mehr als nur ernüchterndes Ergebnis für die Kleeblätter. Terranova schätzt die Gefühlslage der Oberhausener ein: "Es ist eine richtig enttäuschende Phase für uns. Es fehlt glaube ich, dass wir auch mal wieder so ein Kack-Spiel gewinnen, damit wir wieder in Fahrt kommen werden. Die Mannschaft ist gut. Das Einzige was gerade nicht passt, sind nun einmal die Ergebnisse und daran werden wir weiterhin alles setzen, das sich dies ändert."

Der Kapitän fand etwas deutlichere Worte, als es der Coach auf der Pressekonferenz getan hat, ohne dabei seinen Humor zu verliren: "Wir müssen jetzt schleunigst die Kurve kriegen, denn das ist in allen Bereichen zu wenig. Das sagen wir allerdings jeden Samstag. Vielleicht sollten wir mal Freitags oder Sonntags spielen (lacht)."