Rot Weiss Ahlen: Trotz 1:5-Klatsche und Platz 17 - "Wir werden nicht aufgeben"

Im Nachholspiel des 18. Spieltags der Regionalliga West kam Rot Weiss Ahlen gegen den SV Rödinghausen mit 1:5 (1:3) unter die Räder. Damit rutscht RWA auf den vorletzten Platz ab.

Rot Weiss Ahlen kassierte im Nachholspiel vom 18. Spieltag der Regionalliga West eine Klatsche: Mit 1:5 (1:3) unterlagen die Ahlener dem SV Rödinghausen. Damit vergrößern sich die Abstiegssorgen der Ahlener, denn der SV Lippstadt gewann im anderen Nachholspiel mit 2:1 gegen den FC Wegberg-Beeck und verdrängte Ahlen auf Platz 17 in der Tabelle.

Mann des Spiels war Simon Engelmann, der einen Hattrick erzielte (2., 57., 73.). Für die weiteren SVR-Tore sorgten Ramien Safi (7.) und Mattis Rohlfing (43.), den einzigen Treffer für RWA machte Kevin Coleman (33.) zum zwischenzeitlichen 1:2.

Björn Joppe, Cheftrainer der Ahlener, ärgerte sich über die Anfangsphase, die seine Elf verschlafen hat: "Wir haben fast eine halbe Stunde gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Die ersten zwei Tore fallen nach individuellen Fehlern, weil wir nicht konzentriert und fokussiert waren." Der Anschlusstreffer zum 1:2 schürte Hoffnung bei den Wersestädtern, doch noch vor der Halbzeit erhöhte Rödinghausen, was sich als Vorentscheidung offenbarte.

"Wir waren mit dem 1:2 voll im Spiel. Doch das 1:3 geht ganz klar auf die Kappe des Schiedsrichters. Im Mittelfeld gab es ein eindeutiges Foul, was nicht gepfiffen wurde und im direkten Anschluss fiel das 1:3. Für uns war das in dem Moment absolute Scheiße, weil wir komplett im Spiel und besser als der Gegner waren", schimpfte Joppe über den Unparteiischen. Der RWA-Trainer zog ein ernüchterndes Fazit: "Am Ende war Rödinghausen brutal effektiv und das Ergebnis fällt ein bisschen zu hoch aus. Wir sind enttäuscht, dass wir nichts geholt haben."

Ahlen: Brüseke - Aydogan, Tankulic, Reithmeir - de Lemos, Lanfer (46. Ciccarelli), Debrah (61. Tsuda, 79. Buckesfeld), Asare, Coleman (74. Marino) - Özkara (61. Uzun), Cejas Brüseke - Aydogan, Tankulic, Reithmeir - de Lemos, Lanfer (46. Ciccarelli), Debrah (61. Tsuda, 79. Buckesfeld), Asare, Coleman (74. Marino) - Özkara (61. Uzun), Cejas Rödinghausen: Weber - Lange, Wolff, Hippe - Kurzen (85. Kuhlmann), Rohlfing (85. Heim), Bajric, Hober (78. Tia), Riemer - Engelmann (85. Emmrich), Safi (67. Fehr) Schiedsrichter: Dominic Stock Zuschauer: 495 Tore: 0:1 Engelmann (2.), 0:2 Safi (7.), 1:2 Coleman (33.), 1:3 Rohlfing (43.), 1:4, 1:5 Engelmann (57., 73.)

Mit nun vier Niederlagen in Serie und dem Absturz auf Rang 17 muss RWA um den Klassenverbleib bangen. Trotz der Krise zeigte sich Joppe kämpferisch: "Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken und nicht aufgeben, weil wir oft in den Spielen gezeigt haben, dass wir wiederkommen können."

Der SV Rödinghausen kletterte dank des Kantersiegs auf den achten Platz und fuhr den vierten Auswärtsdreier in Folge ein. Trainer Farat Toku war zufrieden mit seiner Mannschaft: "Wir sind richtig gut gestartet und haben aus den ersten zwei Chancen zwei Tore gemacht. Diese Effizienz hat uns in den letzten Wochen etwas gefehlt."

Toku weiter: "In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr viel angebrannt und wir haben das souverän runtergespielt. Über 90 Minuten gesehen war das ein verdienter Sieg. Ob das in der Höhe gerecht war, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich freue mich für die Jungs, dass wir die Tore gemacht haben und so ein Ergebnis einfahren konnten."

Insgesamt zeigt die Formkurve bei den Ostwestfalen nach oben - sie belegen Platz vier in der Rückrundentabelle.