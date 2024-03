Zwei Regionalliga-Abstiegskandidaten, zwei Welten am Mittwoch. Während der SV Lippstadt hofft, gab es für Rot Weiss Ahlen ein Heimdebakel.

In der Regionalliga West hat sich der SV Lippstadt zurückgemeldet, während es für Rot Weiss Ahlen eine bittere Heimniederlage gab. Die Übersicht der beiden Nachholspiele vom Mittwoch.

SV Lippstadt - FC Wegberg-Beeck 2:1

Der SV Lippstadt ist im Tabellenkeller der Regionalliga das Team der Stunde. Im Abstiegsduell gegen den FC Wegberg-Beeck gab es den zweiten Dreier in Serie. Nun ist der SVL wieder voll dabei und darf vom Klassenerhalt träumen.

In der Tabelle wurde nach dem 2:1 (1:1) Rot Weiss Ahlen überholt. Lippstadt ist bis auf einen Punkt an Wegberg dran, der erste Nichtabstiegsplatz liegt nur zwei Zähler entfernt. Das sah vor ein paar Wochen noch ganz anders aus.

Mann des Tages war Viktor Maier, der das 1:0 und das 2:1 per Handelfmeter erzielen konnte. Kurz vor der Pause glich Wegberg-Beeck aus.

Weiter geht es für den SV Lippstadt am Samstag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt. Wegberg-Beeck spielt zeitgleich zu Hause gegen die U23 des FC Schalke 04.

Rot Weiss Ahlen - SV Rödinghausen 1:5

Rot Weiss Ahlen hätte in der Regionalliga auf einen Platz an die Nichtabstiegsränge heranrücken können, aber es setzte am Ende die vierte Niederlage in Serie. Gegen den SV Rödinghausen rannte Ahlen quasi von Beginn an einem Rückstand hinterher.

Der Gast ging früh durch Simon Engelmann in Führung (2.), erhöhte nach nur acht Minuten durch Ramien Safi auf 1:2. Zwar konnte Kevin Coleman nach rund 30 Minuten verkürzen, doch noch vor dem Wechsel stellte Mattis Rohlfing den Zwei-Tore-Vorsprung für den Gast wieder her.

Nach dem Wechsel war es dann erneut Angreifer Engelmann, der mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie machte. Und Engelmann durfte noch ein drittes Mal jubeln, Rödinghausen setzte mit dem 5:1 noch einen drauf. Erstaunlich: Es waren erst die Treffer zwei bis vier für Engelmann in der laufenden Saison.

Weiter geht es für Rot Weiss Ahlen am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen (14 Uhr). Der SV Rödinghausen spielt zeitgleich bei der U21 des 1. FC Köln.