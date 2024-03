Marco Höger spielt für die U23 des 1. FC Köln. Beim 1:0-Sieg auf Schalke kehrte er ins Parkstadion zurück. Dorthin, wo er früher oft mit den S04-Profis trainiert hat.

Am 20. Oktober 2012 machte sich Marco Höger beim FC Schalke 04 unsterblich. Beim 2:1-Sieg beim BVB erzielte er den Siegtreffer. Und heißt seitdem auf Schalke: "Derby-Höger". Am Sonntag kehrte der 34-Jährige mit der U23 des 1. FC Köln nach Gelsenkirchen zurück. Nach dem Spiel stand er RevierSport auf dem Rasen des Parkstadions für ein Interview zur Verfügung.

Marco Höger über...

... die Rückkehr nach Gelsenkirchen mit der Kölner U23: Ich habe den einen oder anderen von früher wiedergetroffen, den man noch kennt. Das war schön. Mit Christian Wetklo (S04-U23-Torwarttrainer, die Red.) habe ich sogar beim S04 noch zusammengespielt. Ich war ja auch eine lange Zeit hier und habe auf Schalke Champions Leage und Europa League gespielt. Ich habe dem Verein viel zu verdanken. Deshalb ist es immer wieder schön, hierhin zurückzukommen. Außerdem haben wir ja auch noch gewonnen.

... seine Fanrolle bei den Königsblauen: Ich war in dieser Saison schon einige Male bei den Profis als Zuschauer in der Arena, daher bin ich jetzt nicht das erste Mal wieder hier. Denn es verbindet mich schon weiterhin sehr viel mit dem Verein. Ich habe mich damals auch sehr mit dem Klub identifiziert. Da kann man auch nicht anders, wenn man so viele Jahre wie ich hier spielt.

... seine Erinnerungen an das Parkstadion: Es hat sich natürlich einiges getan. Als ich hier gespielt habe, war das Parkstadion unser Trainingsplatz oder der Platz an der Geschäftsstelle. Dazwischen war nichts. Daher ist es auch schön, den Fortschritt hier zu sehen.

... die aktuelle sportliche Situation beim S04:Das Spiel gegen St. Pauli habe ich im Fernsehen gesehen. Da fiebert das blau-weiße Herz natürlich mit. Es blutet eh, weil S04 gerade in der 2. Liga spielt. Aber man hofft natürlich, dass der Verein bald wieder da ist, wo er hingehört. Und das ist nun einmal die Bundesliga. Weil, wenn man das mal mit den fünf Jahren vergleicht, in denen ich hier war: Wir haben in dieser Zeit dreimal Champions League und zweimal Europa League gespielt. Ich hoffe, dass dieser große Verein mit seiner Strahlkraft da irgendwann mal wieder hinkommt.

... seine Einschätzung, wie es bei den Knappen soweit kommen konnte: Das ist von außen schwer zu beurteilen. Wir haben ja beim 1. FC Köln auch unsere eigenen Sorgen. Am Hamburger SV sieht man, dass es nicht einfacher wird, je länger du in der 2. Liga bleibst. Ich habe das ja einmal mit dem 1. FC Köln mitgemacht. Damals sind wir sofort wieder aufgestiegen, aber auch, weil fast alle Leistungsträger geblieben sind. Wollen wir hoffen, dass es im nächsten Jahr kein Spiel S04 gegen den 1. FC Köln in der 2. Liga gibt. Aber nur, weil Köln nicht absteigt.