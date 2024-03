Regionalliga: WSV nutzt Aachen-Patzer, Schalke verliert bei Ouedraogo-Comeback

Der Wuppertaler SV konnte den Aachen-Patzer ausnutzen, zudem feierte Assan Ouedraogo bei Schalke sein Comeback.

In der Regionalliga West komplettierten zwei Spiele den 24. Spieltag.

Wuppertaler SV - SC Paderborn II 3:2

Nach dem Remis von Spitzenreiter Alemannia Aachen beim SV Rödinghausen war das Heimspiel des WSV gegen die U23 des SC Paderborn die Chance, auf acht Zähler an den Tabellenführer heranzukommen.

Und der WSV packte die Gelegenheit beim 3:1 vor 2220 Zuschauern beim Schopfe. Niklas Dams brachte die Bergischen in Führung, die Jascha Brandt ausgleichen konnte. Doch Marco Terrazzino stellte die Führung noch vor der Pause wieder her. Beinahe wäre Paderborn wieder zum Remis gekommen, doch der Versuch von Vega Zambrano knallte an die Latte.

Nach dem Wechsel war es Kevin Hagemann, der nach einer Stunde zur vermeintlichen Vorentscheidung traf. Doch Paderborn kam zehn Minuten vor dem Ende durch Presley Pululu noch einmal heran. Das 3:2 brachte der WSV aber über die Zeit und ist nun Vierter - noch acht Punkte hinter Spitzenreiter Aachen.

Weiter geht es für den WSV am kommenden Samstag (9. März, 14 Uhr) beim SC Wiedenbrück. Paderborn II spielt zeitgleich gegen Gladbach II.

Schalke U23 - 1. FC Köln U21 0:1

Beim Reserve-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln stand vor 350 Zuschauern vor allem das Comeback von S04-Juwel Assan Ouedraogo im Mittelpunkt.

Der war seit November verletzt raus und durfte nun im Regionalliga-Team für 45 Minuten ran. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung stand es schon 0:1, da die Kölner in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft waren.

Dementsprechend führten sie durch einen frühen Treffer von Damian Downs mit 1:0. Nach dem Wechsel versuchten die Königsblauen druckvoller zu agieren, doch große Möglichkeiten sprangen dabei lange nicht heraus.

Lediglich Kelsey Meisel hatte kurz vor dem Ende das 1:1 auf dem Fuß, ansonsten verteidigte der FC das Ergebnis souverän über die Zeit.

Weiter geht es für Schalkes U23 am kommenden Samstag (9. März, 14 Uhr) beim FC Wegberg-Beeck. Kölns U21 muss zeitgleich zu Hause gegen den SV Rödinghausen antreten.