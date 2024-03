Der 1. FC Bocholt hat sich im Aufstiegsrennen um die 3. Liga zurückgemeldet. Die Bocholter holten in 2024 zum zweiten Mal einen Dreier.

Das war ein guter Samstag - 2. März 2024 - aus Sicht des 1. FC Bocholt. Der Tabellenzweite der Regionalliga West konnte die SSVg Velbert mit 4:1 besiegen - und das trotz eines 0:1-Rückstands.

Und: Durch das 1:1-Unentschieden von Alemannia Aachen beim SV Rödinghausen ist der Vorsprung der Aachener auf Bocholt zehn Spieltage vor Saisonende von fünf auf drei Zähler geschrumpft. Dementsprechend zufrieden zeigte sich auch Bocholts Trainer Dietmar Hirsch.

"Wir wollten dieses Spiel gegen Velbert unbedingt gewinnen. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir wieder diese Energie entfachen können, die uns bis Weihnachten so ausgezeichnet hat. Ich hoffe, dass das für meine Mannschaft jetzt ein Brustlöser war. Diese Power und Energie brauchen wir auch in den kommenden Wochen, um weiter Druck auszuüben", sagt Hirsch.

Andre Adomat, Interimscoach des Abstiegskandidaten aus Velbert, war natürlich nicht so glücklich wie sein Gegenüber Hirsch. Adomat bilanzierte die 90 Minuten am Hünting vor rund 2200 Zuschauern folgendermaßen: "Wir sind natürlich enttäuscht. Denn die erste Halbzeit war aus unserer Sicht schon so, wie wir uns das vorgestellt haben. In der zweiten Halbzeit verfallen wir dann ein bisschen in alte Muster. Das ist ärgerlich. Aber wir geben uns nicht geschlagen. Am Freitag geht es für uns schon weiter."

Während Velbert am 8. März (19.30 Uhr) den 1. FC Düren empfängt, geht es für den 1. FC Bocholt zum SV Lippstadt (Samstag, 14 Uhr).

Die Statistik zum Spiel

1. FC Bocholt: Fox - Frenkert, Fakhro, Holldack, König, Stojanovic, Beckert, Wellers, Shubin, Lorch, Janssen

SSVg Velbert: Lenz - Herzenbruch, Gabriel, Schiebener, Diallo, Kaya, Machtemes, Buzolli, Hilger, Hemcke, Hamid

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels

Tore:- 0:1 Hilger (11.), 1:1 Fakhro (38.), 2:1 Shubin (64.), 3:1 Beckert (68.), 4:1 Assibey-Mensah (78.)

Zuschauer: 2175