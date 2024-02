Alemannia Aachen liegt in der Regionalliga West auf Aufstiegskurs. Der Blick in die Historie dürfte die Zuversicht beim Backhaus-Team verstärken.

Nach dem gleichen Muster liefen die Aufstiegskämpfe in der Regionalliga West in den vergangenen Jahren nicht ab. Mal herrschte gefühlt schon in der Hinrunde Klarheit, wie bei Preußen Münster in der vergangenen Saison. Mal blieb es bis zum letzten Spieltag spannend - wie bei den Zweikämpfen zwischen Rot-Weiss Essen und Münster (2021/22) oder RWE und Borussia Dortmunds U23 (2020/21).

Was aber alle Spielzeiten seit der Neugründung zur Spielzeit 2012/13 eint: Wer die Liga elf Spieltage vor dem Saisonende mit mindestens einem Punkt Vorsprung anführt, der feiert am Ende auch die Meisterschaft.

Nur einmal stieg die Mannschaft, die zum jetzigen Zeitpunkt auf dem ersten Tabellenplatz stand, nicht auf. In der Saison 2017/18 stand Viktoria Köln nach 23 Spieltagen aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen KFC Uerdingen. Letztlich zogen die Krefelder noch vorbei.

Somit deutet zumindest die Historie an, dass Alemannia Aachen in diesem Jahr den langersehnten Aufstieg feiern wird. Mit fünf Punkten Vorsprung auf den 1. FC Bocholt steht die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus derzeit an der Spitze.

Viel wichtiger als der Blick in die Vergangenheit wird dem Coach aber die aktuelle Verfassung seines Teams sein. Und die lässt wenig Raum für Zweifel, dass die Aachener sich die Tabellenführung noch nehmen lassen. Seit Backhaus übernommen hat, kassierte die Alemannia nur eine Niederlage aus 17 Partien.

Zuletzt feierten sie neun Siege in Folge. Eine beeindruckende Serie, mit der Aachen nun einen Rekord jagt. Elf Spiele ohne Punktverlust sind die aktuelle Bestmarke, aufgestellt von Preußen Münster in der Vorsaison. Mit Erfolgen gegen den SV Rödinghausen (2. März) und Fortuna Düsseldorf (8. März) kann der TSV mit Münster gleichziehen - und sich gegen den 1. FC Köln II (15. März) zum alleinigen Rekordhalter küren.

Interessieren dürften Backhaus diese Statistiken nicht. "Wir müssen weiter demütig bleiben und unseren Weg gehen", forderte der Erfolgstrainer nach dem 4:0 gegen den FC Gütersloh. "Wenn hier ein Spieler nur einen Funken Nachlässigkeit zeigt, dann werde ich sofort da sein und dazwischen grätschen."