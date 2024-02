Der 1. FC Bocholt hat das erste Heimspiel der laufenden Saison 2023/2024 verloren. Bis dato hatte der Tabellenzweite acht Siege und drei Remis am Hünting eingefahren.

Es dauerte bis zum 22. Spieltag, bis der 1. FC Bocholt die erste Heimpleite der Spielzeit 2023/2024 kassierte. Nach zuvor acht Siegen und drei Unentschieden am Hünting konnte die Zweitvertretung des SC Paderborn den Heim-Nimbus des Tabellenzweiten beenden.

Nach einer Ecke missglückte Lucas Fox ein Klärungsversuch und Moritz Flotho musste als Nutznießer nur noch einschieben (59.). Es war auch gleichzeitig das Siegtor der Gäste.

"Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir bei einem sehr guten Gegner drei Punkte mitnehmen können. Wir wussten, was uns hier erwartet. Da reicht ja ein Blick auf die Tabelle. In der ersten Halbzeit war es ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit hatten wir unsere Chancen und treffen nach einer Ecke zum 1:0. Dann war es ein Kampfspiel, Bocholt hat alles nach vorne geworfen, aber wir haben das sehr erwachsen wegverteidigt", fasste Dennis Schmitt, Trainer der U21-Mannschaft des SC Paderborn zusammen.

Die Bocholter versuchten es im Anschluss an das 0:1 zwar immer wieder in der Offensive, zwingend wurde es aber nicht mehr. Jan Wellers' Versuch aus der Distanz (72.), Jan Holldacks Abschluss (81.) sowie Malek Fakhros Kopfball (82.) fanden das Ziel nicht. Damit riss nach elf Siegen ohne Niederlage die Serie am heimischen Hünting.

"Ich bin mit der zweiten Halbzeit unzufrieden. In der ersten Hälfte waren wir griffig und voll da. Im Moment erarbeiten wir uns leider nicht so viele Chancen wie noch vor Weihnachten. Da sind wir aktuell nicht zwingend genug. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass wir um das 0:1 gebettelt haben. Danach haben wir noch etwas versucht, aber keiner war so richtig geil auf das Tor. Da fehlt mir die Geilheit ein Tor zu machen. Eigentlich müssten wir vor Selbstvertrauen strotzen, aber das war bei uns nicht der Fall", bilanzierte Dietmar Hirsch.

Der Bocholter Trainer fügte an: "Wir müssen jetzt die Köpfe nach oben richten und frei kriegen. Das wird uns aber nicht den Boden unter den Füßen wegreißen. Wir stehen wieder auf!"

Die Statistik zum Spiel

1. FC Bocholt: Fox - Frenkert, Fakhro, Holldack, Hirschberger (63. Wellers), Stojanovic (67. Barak), Beckert, Shubin (77. Ademi), Lorch, Janssen, Assibey-Mensah (63. Akritidis)

SC Paderborn II: Willeke - Gembalies, Krumme, Bravo Sanchez (90.+2, Zobel), Zambrano (73. Donner), Hansen, Pledl (90. Bilogrevic), Kojic (73. Henke), Flotho, Brackelmann, Friedrich (32. Ermolaev)

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz

Tor: 0:1 Flotho (59.)

Zuschauer: 2081