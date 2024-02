Alemannia Aachen hat das Spitzenspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 3:1 gewonnen. Das sagen die Trainer Heiner Backhaus und Mike Terranova.

Im Spitzenspiel der Regionalliga West zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiß Oberhausen besiegten die Aachener die Gäste aus dem Pott mit 3:1. Eine Partie, in der die Tore für Aachen zum richtigen Zeitpunkt fielen und RWO kaum nach vorne durchkam.

22.700 Zuschauer sahen am Samstag (10. Februar) ein Spiel, in dem Aachen schnell der Führungstreffer gelang und sich RWO keine zwingenden Torchancen erarbeitete. Auch, wenn die Kleeblätter mehr Ballbesitz hatten, profitierten die Gastgeber von einer Standardsituation und Fehlern der Gäste.

Aachen-Trainer Heiner Backhaus ist mit der Leistung seiner Mannschaft rückblickend nicht zufrieden: "Mir hat die Zweikampfhärte unserer Spieler gefehlt. Das war vieles zu passiv. Wir wollten uns nicht um jeden Ball prügeln, das muss aber unsere Kernbotschaft sein."

Zur atemberaubenden Kulisse sagte Backhaus: "Ohne die Fans hätten wir heute nicht gewonnen. Was die hier Woche für Woche abreißen, ist unglaublich." Insgesamt resümiert er aber auch: "Lieber gewinne ich ein schlechtes Spiel, als dass wir ein gutes Spiel verlieren."

Erste Niederlage nach acht ungeschlagenen Spielen für RWO

Mike Terranova saß nach der Entlassung von Jörn Nowak zum zweiten Mal wieder auf der Trainerbank von Rot-Weiß Oberhausen. Nach zuletzt acht Spielen ohne Niederlage verließen die Kleeblätter das Stadion am Tivoli als Verlierer. Ausgerechnet die Ex-Oberhausener Nils Winter und Anton Heinz (2x) trafen für den Tabellenführer.

"Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn ausgerechnet zwei Ex-Oberhausener gegen uns treffen", erklärt Terranova. Zum Spiel sagt der RWO-Trainer: "Wir hatten viel den Ball, aber haben uns haben die zwingenden Chancen gefehlt."

An Mentalität oder Einsatz hat es heute nicht gemangelt. Uns hat nur der letzte Punch im letzten Drittel gefehlt Mike Terranova

Nach der Pause verschliefen die Oberhausener die ersten Sekunden. Das störte auch Terranova: "Wir sind mit einem 2:0 in die Pause gegangen. Hätten wir dann den Anschlusstreffer erzielt, wäre hier auch noch ein Sieg drin gewesen. Aber dann haben wir direkt den dritten Gegentreffer kassiert." Auf die Frage, was genau gefehlt habe, antwortete der 47-Jährige: "An Mentalität oder Einsatz hat es heute nicht gemangelt. Uns hat nur der letzte Punch im letzten Drittel gefehlt."

Als Tabellendritter gingen die Rot-Weißen in die Partie. Nach dem Spieltag vergrößert sich der Abstand auf den ersten Platz und RWO rutscht einen Platz nach unten in der Tabelle. RWO liegt mit 35 Punkten jetzt neun Punkte hinter dem Tabellenersten Aachen.