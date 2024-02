Nach der Absage des Nachholspiels zwischen dem SV Lippstadt und dem FC Wegberg-Beeck, nutzte RS die Gelegenheit und sprach mit einem Lippstädter Leistungsträger.

Der SV Lippstadt 08 befindet sich im Abstiegskampf der Regionalliga West. Obwohl die Mannschaft im Keller steckt, stehen im Kader von Trainer Felix Bechtold einige vielversprechende Talente.

Dazu gehören zweifelsohne die Zwillinge Joep und Niek Munsters, die beide 21 Jahre alt sind. Allen voran Joep steht nach RevierSport-Informationen schon bei einigen höherklassigen Klubs wie den Drittligisten Rot-Weiss Essen und SC Verl auf dem Zettel.

Betont sei an dieser Stelle, dass es noch keine Verhandlungen gab, aber Spielbeobachtungen, in denen RWE- und Verl-Vertreter Joep Munsters unter die Lupe nahmen. Das gilt nach unseren Informationen auch für Alemannia Aachen und andere Spitzenklubs aus der Regionalliga-West-Staffel.

"Ich halte mich da aktuell raus und frage auch nicht bei meiner Berateragentur nach. Mein voller Fokus gilt dem Abstiegskampf mit dem SV Lippstadt. Wir wollen unbedingt am Ende der Saison über dem Strich stehen und ich will der Mannschaft bei diesem Ziel bei jeder Gelegenheit helfen", betont der gebürtige Niederländer aus Eindhoven gegenüber RevierSport.

Und seine Zukunft nach der Saison? Munsters antwortet: "Eine Entscheidung über meine Zukunft will ich um Ostern herum treffen. Mehr kann und will ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen."

Joep Munsters' Zwillingsbruder Niek ist ebenfalls hochveranlagt und absolvierte als variabler Offensivspieler 18 Begegnungen (drei Tore, eine Vorlage). Vor wenigen Jahren waren die Munsters-Zwillinge, die im Sommer 2023 vom SV Straelen zum SV Lippstadt wechselten, auch im Probetraining des FC Schalke 04. Sie konnten den damaligen U23-Trainer Gerald Asamoah nicht von ihren Qualitäten überzeugen.

Dass Munsters, der einen starken linken Fuß besitzt und sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, bei einigen Klubs auf dem Zettel steht, liegt eigentlich auf der Hand.

Er ist ein absoluter Leistungsträger in der SVL-Mannschaft und verpasste in der laufenden Saison gerade einmal fünf Minuten - 17 von 18 Begegnungen spielte er von Beginn an bis zum Schlusspfiff. Er ist top ausgebildet - unter anderem bei der PSV Eindhoven - und noch zur kommenden Saison ein U23-Spieler.

Auch, wenn Munsters noch nicht weiß, wo er in der Saison 2024/2025 spielen wird, will er in Zukunft hoch hinaus. "Die Bundesliga wäre schon mein Traum. Natürlich würde ich auch gerne in der Eredivisie spielen, aber die Bundesliga ist da noch einmal eine ganz andere Nummer. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Mein Ziel ist es erst einmal den Klassenerhalt mit Lippstadt zu schaffen. Hier fühle ich mich sehr wohl und bin froh, bei diesem Verein zu sein. Der SVL hat auf jeden Fall die Regionalliga verdient. Dafür werden wir als Mannschaft auch alles geben, damit der Klub auch in Zukunft ein Viertligist ist", betont Munsters, der bisher auf insgesamt 48 Regionalligaspiele kommt.