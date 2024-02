Beim 1.FC Bocholt herrscht in dieser Saison ein wenig verkehrte Welt. Nach dem Fast-Abstieg im letzten Jahr, grüßen die "Schwatten" nun von Platz zwei und träumen ganz groß.

Mit 41 Punkten aus 20 Partien ist der 1. FC Bocholt schon jetzt deutlich besser als im letzten Jahr. Damals kamen die "Schwatten" nur auf 36 Punkte nach der Saison.

In Bocholt träumt man schon vom ganz großen Coup, dem Einzug in die 3. Liga. Nach den Patzern gegen den SV Rödinghausen im Dezember (0:2) und dem 2:2-Remis gegen die U21 des 1.FC Köln, hat der FCB vorerst aber wieder die Tabellenführung verloren.

Alemannia Aachen grüßt aufgrund des besseren Torverhältnisses von dem Platz an der Sonne.

Dennoch, so hört man auch aus dem Verein heraus, lebt der Traum der 3. Liga weiter. Der 1.FC Bocholt wird am Lizensierungsverfahren für die dritthöchste Spielklasse auf jeden Fall teilnehmen. Die Erwartungshaltung innerhalb der eigenen vier Wände hat sich im Vergleich zum Vorjahr drastisch geändert.

Was wir als Mannschaft diese Saison machen, aber auch die Verantwortlichen, das ist einfach überragend. All jenes, was aktuell passiert, ist einfach Bonus für uns. Aber selbstverständlich wollen wir da oben bleiben. Malek Fakhro

Im Nachgang zum 2:2-Remis gegen die U21 des "Effzeh" äußerte sich Goalgetter Malek Fakhro zur Glückslage des FCB: "Was wir als Mannschaft diese Saison machen, aber auch die Verantwortlichen, das ist einfach überragend. All jenes, was aktuell passiert, ist einfach Bonus für uns. Aber selbstverständlich wollen wir da oben bleiben."

Ich will in jedem Spiel aufs Neue hundert Prozent geben und der Mannschaft helfen. Ich möchte so viele Tore wie möglich schießen und ob es dann am Ende für den Aufstieg reicht, wissen wir nicht. Malek Fakhro

Der Stürmer, der gegen Köln seine Treffer zehn und elf markierte, macht sich wenig Gedanken über Eventualitäten: "Für mich persönlich ist es egal, ob ich die Möglichkeit habe aufzusteigen oder auch nicht. Ich will in jedem Spiel aufs Neue hundert Prozent geben und der Mannschaft helfen. Ich möchte so viele Tore wie möglich schießen und ob es dann am Ende für den Aufstieg reicht, wissen wir nicht. Wir wollen den Fans in jedem Spiel etwas zurückgeben und geben Vollgas. Das ist unsere Motivation."

Die Marschroute "Vollgas" muss der 1. FC Bocholt auch weiterhin zeigen, denn die Alemannia aus Aachen hat mittlerweile die Tabellenführung übernommen. Auch die Männer vom Tivoli sehnen sich nach der Rückkehr zurück in den Profifußball.

Bocholt muss sich im nächsten Ligaspiel der Regionalliga West Wegberg-Beeck stellen. Unter der Woche ruft jedoch vorerst der Niederrheinpokal. Am Dienstag, den 6. Februar, gastiert der FCB bei den Sportfreunden aus Baumberg. Das Ziel: Verbandspokal-Halbfinale. Dann würde es ein Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen, um den Einzug ins Endspiel geben.