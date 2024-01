Während die Regionalliga West für einige Teams wieder gestartet ist, hat Fortuna Köln gegen den TSV Steinbach Haiger getestet. Auch zwei Neue waren dabei.

Erfolgreicher Abschluss des Testspiel-Januars für Fortuna Köln. Der Drittplatzierte der Regionalliga West empfing am Sonntagmittag den Regionalliga-Südwest-Vertreter TSV Steinbach-Haiger. Dank der Tore von Leon Demaj (47.) und Justin Steinkötter (72.) konnten die Kölner einen 2:1-Sieg einfahren. Der späte Anschluss für den Tabellen-Zehnten der Regionalliga Südwest durch Christoph Maier (89.) war letztlich nur Makulatur.

Im Blickpunkt standen bei Fortuna Köln einmal mehr zwei Neuzugänge, die den Südstädtern in der Rückrunde noch richtig weiterhelfen sollen. So kamen Ende Januar binnen weniger Stunden Kevin Rodrigues Pires (vorher Wuppertaler SV) und Kevin Holzweiler. Nachdem er bereits in drei Testspielen im Rahmen der Wintervorbereitung zum Einsatz kam, wurden schließlich Nägel mit Köpfen gemacht: Der SC Fortuna Köln hat den zuletzt vereinslosen Kevin Holzweiler verpflichtet.

RevierSport hatte bereits im Dezember berichtet, dass sich der Offensivspieler im Training der Fortuna vorstellt.

Gegen Steinbach durfte Rodrigues Pires nach rund einer Stunde für den Torschützen Demaj ran, Holzweiler ersetzte nach 68 Minuten Danny Breitfelder.

Ernst wird es für Fortuna Köln dann erstmals wieder am Sonntag, 4. Februar, 14 Uhr, wenn der SC Paderborn II ins Südstadion kommt. Als Tabellendritter hat die Fortuna aktuell sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter 1. FC Bocholt, aber auch noch ein Spiel in der Hinterhand.

Die weiteren Testspiele der Regionalligisten vom Wochenende

SC Wiedenbrück - KSV Hessen Kassel 1:0 (1:0

SV Lippstadt 08 – 1. FC Bocholt 0:0

1. FC Köln U21 – FV Engers 07 9:1 (3:0)

1. FC Düren – TuS Koblenz 2:1 (0:1)

Wuppertaler SV – SSVg Velbert 1:1 (1:1)

Rot Weiss Ahlen – TUS Bersenbrück 3:4 (1:3)

SV Rödinghausen – TSV Havelse 2:3 (1:3

Alemannia Aachen – Eintracht Hohkeppel 4:3 (3:1)