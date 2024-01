Regionalliga West: Jagd auf den Aufstiegsplatz - so ist der Stand vor der Rückrunde

1. FC Kaiserslautern 18:30 FC Schalke 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Etwas mehr als die Hälfte der Saison in der Regionalliga West ist gespielt. Am Freitag beginnt die Restrunde. RS wirft einen Blick auf die Geschehnisse in der Winterpause.

Die Rückrunde in der Regionalliga West steht an. Bis auf Rot-Weiß Oberhausen (17 Spiele) und Fortuna Köln (18 Spiele) haben alle Teams aus den Top sieben bereits 19 Spiele absolviert. RS fasst zusammen, wie die Teams im Aufstiegskampf die Winterpause genutzt haben. 1. FC Bocholt: Der Tabellenführer reiste zur Vorbereitung auf die Rückrunde in die Türkei, wo widrige Wetterbedingungen für Verzögerungen und Ausfälle von Einheiten sorgten. Gleichwohl lief das Trainingslager letztlich zufriedenstellend, was sich auch in guten Testspiel-Ergebnissen niederschlug. Bevor es in der Regionalliga wieder um Punkte geht, steht am Samstag noch ein finales Testspiel beim SV Lippstadt an. Auch dann sollen weiter „die Großen“ geärgert werden. Einen Wechsel gab es auf der Position des Kapitäns: Noah Salau, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, hat die Binde an Marc Beckert weitergegeben. Neuer Stellvertreter ist Jan Holldack. Erstes Rückrundenspiel: 1. FC Köln U21 (Heim, 3. Februar, 14:00 Uhr) Testspiele: SV Meppen (1:2), Viktoria Köln (4:1), KFC Westerlo (2:2), SV Sonsbeck (0:0), SV Lippstadt (27.01.) Zugänge: Nicolas Hirschberger (Fortuna Düsseldorf II), Raphael Assibey-Mensah (Schott Mainz) Abgänge: Leon Gino Schmidt (SF Lotte), Dominik Klann (SV Lippstadt/Leihe), Willi Reincke (SC Verl/Leihende) Alemannia Aachen: Die Aachener liegen nur zwei Punkte hinter dem 1. FC Bocholt und damit absolut in Schlagdistanz zum Aufstiegsplatz. Dabei lief das erste Halbjahr turbulent ab, mit Heiner Backhaus steht schon der dritte Übungsleiter an der Seitenlinie. Helge Hohl wurde nach schwachem Saisonstart bereits nach eine 1:4-Niederlage bei Rot-Weiß Oberhausen am 4. Spieltag entlassen. Reiner Plaßhenrich übernahm interimsweise, bevor Backhaus das Team in die Erfolgsspur führte. Für die Rückrunde ist das Ziel klar, wie es Trainer Backhaus formuliert: „Der Aufstieg, was denn sonst?“ Dafür wurde auch hier ein Wechsel im Kapitänsamt vorgenommen, die Binde trägt ab sofort Mika Hanraths. Zudem konnten Stand 25. Januar vier Neuzugänge verpflichtet werden, um den Angriff auf den Aufstieg zu unterstützen. Erstes Rückrundenspiel: Borussia Mönchengladbach U23 (Auswärts, 3. Februar, 14:00 Uhr) Testspiele: Chemnitzer FC (2:2), Altinodur Izmir (1:0) Zugänge: Florian Heister (Viktoria Köln), Leroy Zeller (UCSB Gauchos/USA), Anas Bakhat (1. FC Düren), Thilo Töpken (SV Rödinghausen) Abgänge: Radomir Novakovic (Eintracht Trier) Fortuna Köln: Dass die Fortuna im Winter auf Rang drei steht, ist nach dem doch größeren Umbruch im Sommer überraschend. Auch wenn keiner der Verantwortlichen das Wort „Aufstieg“ in den Mund nehmen wollen, sprechen die Wintertransfers eine andere Sprache. Wird die Fortuna am Ende der lachende Dritte? Bei einem ausgetragenen Spiel weniger als Aachen beträgt der Rückstand sieben Punkte. Das wird im Laufe der Saison noch aufzuholen sein. Erstes Rückrundenspiel: SC Paderborn U23 (Heim, 4. Februar, 14:00 Uhr) Testspiele: Borussia Dortmund U23 (0:0), Schalke 04 U23 (1:2) Zugänge: Kevin Rodrigues-Pires (Wuppertaler SV), Kevin Holzweiler (zuletzt Rot-Weiss Essen) Abgänge: Serkan Göcer (RW Koblenz) 1. FC Köln U23: Die Nachwuchsmannschaft der „Geißböcke“ dürfte es zukünftig nicht einfach haben. Grund dafür ist die Transfersperre, die sich auf den gesamten Verein bezieht. Der „Effzeh“ ist gezwungen, vorwiegend auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Leistungsträger wie Max Finkgräfe oder Justin Diehl werden wohl weiter eine Rolle im Profikader spielen. Abzuwarten also, ob die Mannschaft von Trainer Evngelos Sbonias weiter oben dran bleiben kann. Erstes Rückrundenspiel: 1. FC Bocholt (Auswärts, 3. Februar, 14:00 Uhr) Testspiele: Eintracht Hohkeppel (0:2), FV Engers (27.01.) Zugänge: / Abgänge: Simon Breuer (1. FC Düren) 1. FC Düren: Nach gutem Saisonstart ist in Düren ein wenig Normalität eingekehrt. Zwischenzeitlich grüßten die Dürener von Tabellenplatz Eins, inzwischen ist die Mannschaft von Trainer Carsten Wissing auf den fünften Rang abgerutscht. Wissing hatte während der Hinrunde Boris Schommers ersetzt, den es zum MSV Duisburg zog. Mit den Zebras kämpft er jetzt um den Klassenerhalt. In Düren steht derweil gar nicht so sehr der Aufstieg im Blickfeld. Vielmehr fasst Trainer Wissing einen Platz im oberen Drittel ins Auge. Erstes Rückrundenspiel: SV Rödinghausen (Heim, 3. Februar, 14:00 Uhr) Testspiele: Borussia Freialdenhoven (3:0), Eintracht Verlautenheide (5:2), FSV Frankfurt (4:2), TuS Koblenz (27.01.) Zugänge: Abdul Fesenmeyer (TSG Hoffenheim II), Simon Breuer (1. FC Düren) Abgänge: Kevin Goden (Waldhof Mannheim), Anas Bakhat (Alemannia Aachen) Wuppertaler SV: Deutlich ambitionierter zeigt man sich weiterhin beim WSV. Auch wenn die Tabellenspitze bereits neun Punkte enteilt ist, möchten Sportchef Gaetano Manno und der neue Trainer Ersan Patalan weiter nicht vom Ziel Aufstieg abrücken. Dafür wurden keine Kosten und Mühen gescheut und sich in der Türkei akribisch auf die restlichen 15 Partien vorbereitet. Erstes Rückrundenspiel: Schalke 04 U23 (Heim, 3. Februar, 14:00 Uhr) Testspiele: TSG Sprockhövel (2:1), ASC Dortmund (3:0), Geredespor (4:1), SV Meppen (2:0) Zugänge: Migel-Max Schmeling (TuS Bövinghausen), Krystian Wozniak (zuletzt FC Homburg) Abgänge: Kevin Rodrigues-Pires (Fortuna Köln), Durim Berisha (SSVg Velbert) Rot-Weiß Oberhausen: Auch wenn der Rückstand auf die Alemannia bereits zehn Punkte beträgt, trügt der Schein. RWO hat noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand, sollten diese siegreich gestaltet werden, wären die Oberhausener wieder dick im Geschäft. Erstes Rückrundenspiel: Borussia Mönchengladbach U23 (Auswärts, 27. Januar, 17:30 Uhr) Testspiele: Heracles Almelo (1:1), VfB Oldenburg (2:1) Zugänge: / Abgänge: Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück)

