Seit dem 1. Juli 2023 war Kevin Holzweiler ohne neuen Arbeitgeber. Nach seinem Aus bei Rot-Weiss Essen hat er nun einen Klub gefunden.

Fortuna Köln hat nur einen Tag nach der Verpflichtung von Kevin Rodrigues Pires den nächsten ehemaligen Spieler von Rot-Weiss Essen als Neuzugang vorgestellt.

Nachdem er bereits in drei Testspielen im Rahmen der Wintervorbereitung zum Einsatz kam, wurden nun Nägel mit Köpfen gemacht: Der SC Fortuna Köln hat den zuletzt vereinslosen Kevin Holzweiler verpflichtet.

RevierSport hatte bereits im Dezember berichtet, dass sich der Offensivspieler im Training der Fortuna vorstellt.

"Kevin konnte sich in den letzten Wochen im Training und in den Testspielen gegen Siegen, Dortmund und Schalke bereits empfehlen. Einen Spieler wie ihn haben wir so aktuell nicht im Kader. Mit seinen Tempodribblings und seinen Steckpässen bietet er dem Spiel in engen Räumen erweiterte Möglichkeiten. Toll, dass er sich für uns entschieden hat", sagt Matthias Mink, Sportchef beim Klub aus dem Kölner Südstadion.

Der 29-jährige Holzweiler verfügt als Fußballer über einen großen Erfahrungsschatz. Der Rechtsaußen bestritt insgesamt 176 Spiele in der Regionalliga für Rot-Weiss Essen, Viktoria Köln und die Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach sowie 69 Partien in der 3. Liga für RWE und die Viktoria. Mit diesen drei Vereinen wurde der ehemalige Junioren-Nationalspieler vier Mal Meister in der Regionalliga West und gewann drei Mal den jeweiligen Landespokal. Auch bei Fortuna Köln wird er nun den Meistertitel anpeilen.

Die Fortuna liegt bei einem ausgetragenen Spiel weniger gegenüber dem Tabellenzweiten Alemannia Aachen sowie dem Erstplatzierten 1. FC Bocholt sieben Punkte hinter der Spitze zurück. Mit solchen erfahrenen Verstärkungen wie Rodrigues Pires oder Holzweiler will die Fortuna den Rückstand wettmachen. Diese Verpflichtungen sind auf jeden Fall deutliche Ansagen im Kampf um den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga.