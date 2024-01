Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat schon wieder einen neuen Spieler für die Regionalliga-West-Rückrunde präsentiert.

Die SSVg Velbert hatte schon fünf Zugänge in dieser Winter-Transferperiode vorgestellt. Am Mittwoch, 24. Januar 2024, folgte Zugang Nummer sechs.

Kurz vor dem dem Start der Rückrunde gab das Schlusslicht der Regionalliga West die Verpflichtung des 24-jährigen Stürmers Jonathan Muiomo bekannt.

Muiomo durchlief seine fußballerische Ausbildung bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. In den vergangenen 18 Monaten sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Regionalliga Nordost bei Carl Zeiss Jena. In der Saison 2023/2024 kam er zu 15 Einsätzen (ein Tor, eine Vorlage).

Zuvor war Muiomo, der im Oktober des vergangenen Jahres sein Debüt für die Nationalmannschaft Mosambiks gab und in der WM-Qualifikation gegen Botsuana einen Treffer beisteuern konnte, bereits in der Nordost-Staffel bei Optik Rathenow aktiv.

Mit insgesamt 113 Regionalligaspielen 22 Toren und 18 Vorlagen in seiner Vita soll Muiomo, der nicht nur in der Sturmspitze sondern auch auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann, die bis dato maue Velberter Offensive - 18 Treffer nach 17 Partien - verstärken.

"Wir freuen uns sehr, Jonathan Muiomo in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine bisherige Leistungen und Erfahrungen in der Regionalliga werden zweifellos dazu beitragen, die Qualität und Tiefe unserer Mannschaft weiter zu verbessern", sagt Oliver Kuhn, Velberts Präsident.

Nach Durim Berisha (Wuppertaler SV) für die Innenverteidigung und Alihan Adigüzel (Greuther Fürth U19) für die offensiven Außenbahnen sowie Rilind Hetemi (zuletzt VfB Stuttgart II) für das zentrale Mittelfeld, Abwehrspieler Felix Herzenbruch (zuletzt Rot-Weiss Essen) und Torwart Jovan Jovic (SC Paderborn II) ist Muiomo nun der sechste Velberter Winterzugang.

Die SSVg startet am Samstag (27. Januar, 14 Uhr) mit dem Nachholspiel beim SV Lippstadt in das Pflichtspieljahr 2024.