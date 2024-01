SV Rödinghausen: Stürmer wird befördert, Torhüter mit Profi-Erfahrung kommt

Personal-Neuigkeiten beim SV Rödinghausen: Ein junger Stürmer wird befördert, zudem steht der erste Winter-Neuzugang fest.

Der SV Rödinghausen befindet sich aktuell noch in der Vorbereitung, in eineinhalb Wochen starten die Ostwestfalen in die Restserie der Regionalliga West.

Die Zeit zuvor nutzten die Verantwortlichen, um die Personalplanungen voranzutreiben. Mit Noah Heim hat ein junger Stürmer einen neuen Vertrag unterzeichnet, außerdem steht mit Flemming Niemann der erste Neuzugang der laufenden Transferperiode fest.

Der Torhüter war zuletzt ohne Verein, spielte bis zum vergangenen Sommer beim BSV Rehden. Der 27-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit an den Wiehen. In der Nord- und Bayern-Staffel absolvierte er für Rehden und die U23 des FC Augsburg insgesamt 93 Regionalliga-Partien. Fünfmal stand er zudem in der 3. Liga für Carl Zeiss Jena zwischen den Pfosten.

In Rödinghausen ergänzt Niemann das Gespann um Matthis Harsmann, Karl Albers und Luis Weber. "Flemming ist ein erfahrener Keeper, der aus der Region kommt und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war", erklärt Sportchef Alexander Müller die Verpflichtung des gebürtigen Mindeners, der bei Arminia Bielefeld ausgebildet wurde. "Er ist eine ideale Ergänzung unseres Torwartteams für die erste Mannschaft und unsere U23 und wird auch in beiden Teams zum Einsatz kommen."

Das traf bislang auch auf Stürmer Noah Heim zu. Der 20-Jährige wechselte vor einem Jahr zum SVR und sammelte seine Spielpraxis bislang überwiegend im Westfalenliga-Team. Seine starke Bilanz von elf Toren in 19 Einsätzen für die U23 beschert ihm nun eine Beförderung. Heim verlängert seinen Vertrag vorzeitig und gehört ab sofort fest zur Regionalliga-Mannschaft, für die er bisher neunmal auf dem Rasen stand.

"Wir freuen uns sehr, dass sich mit Noah ein weiteres Talent aus unserer U23 fest im Kader der Profis etablieren konnte. Er hat sich mit starken Leistungen und einer tollen Entwicklung diesen Schritt verdient und ist wieder einmal ein Musterbeispiel dafür, welchen Weg wir als Verein gehen wollen", lobt Müller den Offensiv-Youngster.