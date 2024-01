Alemannia Aachen kehrt am Sonntag aus dem Türkei-Trainingslager zurück. Wir haben nach der letzten Trainingseinheit am Mittelmeer mit dem Trainer gesprochen.

Alemannia Aachen beendet am Sonntag, 21. Januar, sein neuntägiges Trainingslager im türkischen Belek. Mit im Gepäck nach Deutschland nehmen die Alemannen auch ein 2:2 gegen Westerlo, belgischer Erstligist, und 1:0-Sieg gegen Altinordu Izmir, türkischer Drittligist, mit.

"Das war kein einfaches Spiel. Man hat gemerkt, dass die Beine schwer und müde waren. Und Altinordu ist eine sehr lauf- und spielstarke Mannschaft, die wie ein U23-Team strukturiert ist und dementsprechend auch agiert. Aber wir konnten uns in der zweiten Halbzeit steigern und haben letztendlich verdient gewonnen. Ein Sieg ist immer gut für die Stimmung. Das war ein gelungener Abschluss", bilanzierte Trainer Heiner Backhaus gegenüber RevierSport.

Das Tor für Alemannia Aachen erzielte Dustin Wilms nach einer Stunde Spielzeit.

Am Samstag absolvierten die Aachener dann die letzte Trainingseinheit. Am Sonntagmorgen wartet auf den Alemannia-Tross der Rückflug von Antalya nach Düsseldorf. "Das Trainingslager war sehr gut und erfolgreich. Es war natürlich auch sehr anstrengend, aber dafür waren wir auch hier. Die Jungs können jetzt noch einmal den Samstagnachmittag genießen. Sonntag geht es zurück, Montag machen wir frei und am Dienstag sehen wir uns dann bei der ersten Einheit in Aachen", gibt Backhaus den Plan für die nächsten Tage preis.

Ich muss sagen, dass Florian Heister mit "Layla" schon gut war. Und ich habe den Song "Auf gute Freunde" von den Böhsen Onkelz gesunden - war nicht so schlecht (lacht). Die Fans waren, denke ich, zufrieden. Heiner Backhaus über den Karaoke-Abend

Wichtig ist natürlich aus Aachener Sicht auch, dass es keine verletzten Spieler gibt. Backhaus: "Die Jungs, die ein bisschen angeschlagen waren, konnten schnell wieder in die Einheiten einsteigen. Auch die Neuzugänge haben sich sehr gut präsentiert und integriert. Ich kann nur wiederholen: es waren tolle Tage. Auch dank unserer Fans, die hier mit über 100 Leuten da waren und für gute Stimmung gesorgt haben. Wir haben dann auch ein Testspiel absolviert: eine Fan-Mannschaft gegen ein Team aus Staff-Mitgliedern. Das hat Spaß gemacht."

Stichwort Spaß: An einem Tag veranstaltete die Alemannia einen Karaoke-Abend. Dieser ist Trainer Backhaus sehr gut im Gedächtnis geblieben. "Das war weltklasse! Wir hatten alle so viel Spaß. Und die Jungs haben vor den Fans gesunden. Jeder, der dabei war, hat das gefeiert. Ich muss sagen, dass Florian Heister mit "Layla" schon gut war. Und ich habe den Song "Auf gute Freunde" von den Böhsen Onkelz gesunden - war nicht so schlecht (lacht). Die Fans waren, denke ich, zufrieden."